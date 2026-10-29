El Milan recupera a tres lesionados para el derbi
El Milan ha recibido una importante noticia de cara al esperado derbi de este fin de semana contra el Inter, según Gazzetta. Gila, Rabiot y Moreira se han reincorporado por completo a los entrenamientos.
Los tres jugadores, de la defensa y el centro del campo, completaron el jueves toda la sesión junto al resto de la plantilla. Su recuperación llega en un momento oportuno para un equipo que necesita reaccionar tras un mal resultado en la liga.
Rabiot regresa por sorpresa antes de lo previsto
El club recibió el jueves por la mañana noticias muy positivas de sus servicios médicos tras un periodo de evaluaciones exhaustivas. La novedad más sorprendente en los entrenamientos es la rapidez con la que ha regresado Rabiot.
Se esperaba que el internacional francés no estuviera disponible para el próximo partido contra el Inter. Sin embargo, su participación en toda la última sesión ha supuesto una sorpresa positiva para el equipo. Por ahora, tiene opciones de jugar contra el Inter.
Dejar atrás el tropiezo de San Siro
El Milan echó mucho de menos a los tres jugadores durante su frustrante partido de Serie A entre semana. El equipo sufrió una dura derrota por 4-2 ante el Bolonia el miércoles por la noche en San Siro.
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La derrota dejó al descubierto importantes carencias físicas y tácticas en la actual alineación titular. Volver a contar con Gila, Rabiot y Moreira ofrece nuevas opciones para preparar el encuentro ante su acérrimo rival de la ciudad. La plantilla querrá dejar atrás cuanto antes el tropiezo contra el Bolonia.
Noticias dispares antes del duelo contra el Inter
Aunque la vuelta de tres jugadores del primer equipo es una gran noticia, el Milan sigue afrontando importantes problemas para confeccionar la alineación del derbi de la Madonnina del sábado. La enfermería del club continúa llena.
Fikayo Tomori deberá someterse hoy a más pruebas médicas tras sufrir un nuevo problema físico durante el exigente encuentro contra el Bolonia. Su posible ausencia supone una importante preocupación defensiva de cara al fin de semana. Mientras tanto, otros jugadores habituales de la plantilla se perderán con seguridad el gran duelo. Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek, Samuel Chukwueze y Matteo Gabbia han sido descartados oficialmente para el decisivo choque contra el Inter.