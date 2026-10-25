El marroquí Mehdi Benatia ha dado un paso que parece sorprendente, en vista de las ofertas que ha recibido en el último periodo.

Benatia, exasesor deportivo y posteriormente director deportivo del Olympique de Marsella, dejó su cargo el pasado mes de mayo, al final de una temporada muy turbulenta con el equipo.





Desde entonces, el exzaguero central trabaja como analista deportivo en la cadena Canal+, aunque no ha descartado embarcarse en un nuevo proyecto en el mundo del fútbol.

Recientemente, varios informes señalaron que el Milan estudia la contratación de Benatia para asumir la función de director deportivo del club italiano.

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Pero, según el sitio web "Foot Mercato", está previsto el lanzamiento de un nuevo programa deportivo de fútbol en las próximas semanas en cuya presentación participa Benatia.

Los exjugadores Samir Nasri y Mehdi Benatia, que gozan de gran fama en los medios de comunicación, junto al periodista Walid Acherchour, publicaron un anuncio promocional de un programa titulado "Les Affranchis" en sus cuentas de redes sociales.

El programa se emitirá en la plataforma YouTube, y se darán a conocer más detalles sobre el formato del programa y la frecuencia de emisión en los próximos días, pero todos los indicios apuntan a que incluirá un análisis en profundidad y comentarios mordaces.



