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Tras su retirada internacional: la Federación Argentina homenajea a Messi con una decisión excepcional

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El sorpresivo anuncio se hizo el pasado lunes.

 La Federación Argentina de Fútbol tomó una decisión oficial para homenajear a la leyenda Lionel Messi, estrella del Inter Miami, tras su decisión de retirarse del fútbol internacional.

Lionel Messi, estrella del Inter Miami, anunció su retirada del fútbol internacional con la selección de Argentina el pasado lunes.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Messi escribió, en un comunicado oficial que publicó en su cuenta de la red social "Instagram": "Después de todo este tiempo desde el partido final, y tras una larga reflexión, quiero anunciar a todos que he decidido retirarme de jugar con la selección".

Por su parte, la cadena "ESPN" reveló este miércoles que la Federación Argentina tomó una decisión oficial para homenajear a Messi.

Señaló: "La Federación Argentina de Fútbol decidió detener todos los partidos de sus distintas competiciones masculinas y femeninas durante la próxima jornada en el minuto diez (número de su camiseta), y guardar un minuto de aplausos en homenaje a la trayectoria de Lionel Messi con la selección de Argentina".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Messi abandona la selección argentina como una de las mayores leyendas del fútbol, después de haber disputado 207 partidos internacionales en los que anotó 125 goles, y de haber conquistado varios títulos, entre los que destaca el Mundial de 2022.



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