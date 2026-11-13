¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
Anuncios
Todo sobre apuestas en GOAL
AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Tras su retirada internacional: homenaje oficial a una estrella del Real Madrid en su ciudad natal

Sigue a GOAL en Google

El defensa alemán Antonio Rüdiger se prepara para despedirse oficialmente de la afición de la selección de su país, después de que la Federación Alemana de Fútbol decidiera homenajearle en su ciudad natal, Berlín, antes del enfrentamiento ante los Países Bajos previsto para el lunes 16 de noviembre, en el marco de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Anuncios

La Federación Alemana anunció la celebración de una ceremonia de despedida especial para el defensa de 33 años, en reconocimiento a su trayectoria internacional que se extendió a lo largo de 12 años, durante los cuales disputó 86 partidos con la camiseta de la selección absoluta y marcó 3 goles, siendo su última aparición con la Mannschaft durante su participación en el Mundial 2026.

Jürgen Klopp, el seleccionador de Alemania, había revelado la organización de una ceremonia para homenajear a uno de los jugadores que tanto ha aportado a la selección, durante la rueda de prensa dedicada al anuncio de la lista del equipo el pasado 5 de noviembre, antes de que la identidad del jugador se confirmara a través de informaciones de la prensa alemana, que señalaron que se trataba de Rüdiger.

Klopp afirmó que un internacional que merece reconocimiento recibirá una despedida apropiada y palabras de agradecimiento, en referencia al defensa que anunció su retirada del fútbol internacional el pasado 1 de septiembre.

La decisión de Rüdiger llegó tras un periodo de reflexión, después del final de la participación de Alemania en el Mundial 2026, cuando expresó su deseo de poner fin a su trayectoria internacional y dejar paso a la nueva generación, centrándose por completo en su camino con el Real Madrid.

Anuncios
Anuncios

El defensa alemán declaró en su comunicado de retirada: "Después de haberme tomado algo de tiempo para reflexionar, siento que ha llegado el momento de poner fin a mi trayectoria con la selección nacional y dejar paso a la generación joven".

Related Topics

Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable

Añadió que representar a Alemania fue un capítulo excepcional en su vida, a pesar de no haber podido conquistar un gran título en los últimos torneos y de las dolorosas derrotas que vivió en el último periodo, subrayando que su experiencia con la selección seguirá siendo una parte importante de su carrera futbolística.

Lee también

Con la ayuda de Trump: Infantino, acusado de violar la ley estadounidense y de convertir a la FIFA en propiedad privada

Anuncios

El tío de Mohamed Salah: Hossam Hassan los insultó a él y a sus compañeros con palabras obscenas

El viaje de Rüdiger con la selección alemana comenzó el 13 de mayo de 2014, cuando participó por primera vez ante Polonia en un partido amistoso que terminó con empate sin goles, bajo la dirección del entrenador Joachim Löw.

Anuncios

Pronto se convirtió en uno de los elementos importantes de la línea defensiva de la selección, y participó en tres ediciones del Mundial, en los años 2018, 2022 y 2026, además de en dos ediciones de la Eurocopa.

Su logro internacional más destacado fue la conquista de la Copa Confederaciones en 2017 en Rusia, después de contribuir a la victoria de Alemania en el torneo bajo la dirección de Joachim Löw, en una edición en la que la selección se apoyó en un grupo de jugadores jóvenes y suplentes, de cara a la preparación para el Mundial 2018.

Anuncios

A pesar de su larga trayectoria con la selección, Rüdiger no pudo conquistar el Mundial ni la Eurocopa.

Alemania sufrió una eliminación temprana en las ediciones del Mundial de 2018 y 2022, antes de que su última participación internacional terminara con la eliminación en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tras la derrota ante Paraguay por penaltis por 4-3, después del empate en el tiempo reglamentario.

Anuncios

Según las estadísticas de la Federación Alemana de Fútbol, Rüdiger disputó 86 partidos internacionales, en los que logró 44 victorias y 21 empates frente a 21 derrotas, y marcó tres goles, ocupando el vigesimoprimer puesto en la lista de los jugadores con más partidos con la camiseta de la selección alemana, empatado con Oliver Kahn y Andreas Brehme.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

Ver perfil del autor