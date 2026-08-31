El brasileño Gabriel Jesus, delantero del Arsenal, llegó a la ciudad de Barcelona después de que su avión aterrizara en el aeropuerto de El Prat en las primeras horas de la mañana de este lunes. El jugador brasileño se someterá próximamente al reconocimiento médico, antes de que se anuncie oficialmente su incorporación al Barça.

Según el diario español Marca, el Barcelona cerró el acuerdo para el fichaje del jugador brasileño durante el fin de semana, por 10 millones de euros fijos para el Arsenal, además de 4 millones de euros en variables, mientras que Gabriel Jesus firmará un contrato por dos temporadas con opción a una tercera.

Gabriel Jesus no era el delantero número 9 que Hansi Flick quería fichar, pero la operación representó una buena oportunidad en el mercado de fichajes que el Barcelona no quiso desaprovechar.

El jugador se negó a hacer cualquier declaración antes de la firma definitiva de su contrato con el Barcelona, y se limitó a decir a su llegada: "Estoy muy feliz".

Se espera que Gabriel Jesus se someta al reconocimiento médico la tarde de este lunes, para después acudir a presenciar el partido del Barcelona ante el Rayo Vallecano en la Liga.

Está previsto que el anuncio oficial de la operación y la presentación del jugador ante los medios de comunicación se realicen mañana martes.



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