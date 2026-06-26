El seleccionador alemán Thomas Tuchel sorprendió al excluir a Cole Palmer del Mundial, sumándose a las ausencias de Phil Foden, Trent Alexander-Arnold y Harry Maguire.

La decisión ha generado polémica, especialmente por Palmer, octavo en el último Balón de Oro, quien rompió su silencio este viernes para comentar la decepción con tono filosófico: «Este verano voy a relajarme y descansar por primera vez en tres o cuatro años, antes de volver a hacer lo que me gusta».

En una entrevista con la plataforma británica «i-D», el jugador aceptó la decisión y afirmó: «Esta temporada no ha sido la mejor, pero esa es la realidad. No voy a darle muchas vueltas a una decisión que no se puede cambiar, y espero que los chicos lleguen lo más lejos posible en el torneo».

Sus palabras llegan cuando Inglaterra, con cuatro puntos tras dos jornadas, está a punto de pasar a dieciseisavos y espera a Panamá. Aunque probablemente lo vea por TV, no ha confirmado si seguirá el partido y concluyó: «Si no tengo otros planes, sí, veré los partidos».