Tras ser comparado con una figura de cera: el técnico del Ajax defiende a Ter Stegen

Michel Sánchez, director técnico del Ajax de Ámsterdam, defendió al guardameta alemán Marc-André ter Stegen, cedido por el Barcelona, después de que recibiera críticas de la prensa neerlandesa por su rendimiento en el último periodo, que llegaron al punto de compararlo con una figura de cera del célebre museo Madame Tussauds.

Las declaraciones del entrenador español llegaron tras el empate del Ajax ante el NEC Nimega por 1-1, en un partido en el que la manera del equipo de construir las jugadas desde atrás provocó el malestar de parte de la afición, por mantener la posesión del balón durante largos periodos sin avanzar con rapidez hacia la portería rival.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, un periodista comparó a Ter Stegen con una de las figuras del museo Madame Tussauds de Ámsterdam, en referencia a que permanecía con el balón bajo sus pies durante largos periodos sin un movimiento claro, algo que algunos consideraron un motivo de la ralentización del ritmo de juego y de la dificultad para generar ocasiones.

Michel respondió a esa descripción, en declaracionesrecogidas por el portal Tribuna, diciendo: "No estoy de acuerdo contigo en describirlo como una estatua", y subrayó que el hecho de que el balón esté entre los pies del portero, cuando es el jugador libre en el campo, no significa necesariamente que sea el responsable de la ausencia de soluciones ofensivas.

El entrenador del Ajax explicó que el equipo necesitaba afrontar esas situaciones de una manera distinta, en lugar de centrarse en el rendimiento de un jugador en concreto, y señaló la importancia de mejorar los movimientos colectivos y la velocidad de circulación del balón.

Michel afirmó: "Deberíamos haber jugado de otra manera en esas situaciones, apoyarnos en los pases cortos y obligar al rival a moverse más, para generar superioridad numérica y espacios por detrás de su defensa".





El guardameta alemán, de 34 años, se incorporó al Ajax procedente del Barcelona en calidad de cedido durante el mercado de verano, y ha sido titular en prácticamente todos los partidos del equipo en la liga neerlandesa esta temporada.

A pesar de contar con la confianza de su entrenador, el rendimiento del Ajax en el último periodo ha generado críticas por parte de algunos aficionados y medios de comunicación, especialmente en lo relativo a la salida del balón y a la lentitud en la construcción de las jugadas de ataque.

En lugar de responsabilizar a Ter Stegen en solitario, Michel insistió en la necesidad de corregir el problema mediante la mejora del rendimiento colectivo, de modo que el equipo pueda aprovechar los espacios y moverse con mayor eficacia en los próximos partidos.