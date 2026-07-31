El Paris Saint-Germain continúa su intensa actividad en el mercado de fichajes veraniego, tras abrir negociaciones oficiales con el Ajax de Ámsterdam neerlandés para hacerse con el prometedor extremo Mika Godts, en un movimiento que pretende reforzar la línea ofensiva del conjunto parisino después de cerrar el fichaje del noruego Magnus Akliouche por 50 millones de euros.

El periodista italiano especializado en fichajes Fabrizio Romano señaló que la directiva del club parisino ya ha contactado con el Ajax de Ámsterdam, y que actualmente se desarrollan negociaciones entre ambas partes para alcanzar un acuerdo sobre el traspaso del extremo belga de 21 años, quien firmó una temporada excepcional con 17 goles y 15 asistencias en 44 partidos en todas las competiciones.

Godts acepta las condiciones parisinas

En un giro llamativo, el Paris Saint-Germain estableció un contacto inicial con el propio jugador, ya que el asesor deportivo del club, Luis Campos, habló con Godts en unas conversaciones descritas como «muy fructíferas».

El extremo belga expresó su gran admiración por el proyecto deportivo que le presentó Campos, y manifestó su clara voluntad de incorporarse a las filas del club parisino, lo que otorga a la directiva del Saint-Germain una gran ventaja en las negociaciones con el Ajax.

El Ajax se enfrenta al deseo del jugador de marcharse

Mientras el Ajax esperaba conservar a su joven y prometedor talento, el club neerlandés es ahora plenamente consciente del deseo de Godts de trasladarse a la capital francesa, lo que coloca a la directiva del club neerlandés en una posición difícil durante las negociaciones que se desarrollan actualmente entre ambas partes para alcanzar un acuerdo definitivo.

El Paris Saint-Germain podría lograr asegurarse rápidamente un prometedor refuerzo ofensivo si las negociaciones tienen éxito, especialmente ante las dudas que rodean el futuro del extremo francés Bradley Barcola, objetivo de varios clubes gigantes de la Premier League inglesa.

Un sustituto de Diomandé, rumbo al Real Madrid

El interés del Paris Saint-Germain en Godts llega después de que no pudiera hacerse con el extremo marfileño Yan Diomandé, cuyo nombre sonó con fuerza en los últimos días como objetivo del club parisino, pero que se espera que finalmente se incorpore al Real Madrid español.

El club parisino tenía una necesidad urgente de reforzar la posición de extremo, y prosigue así con sus esfuerzos para construir un equipo capaz de competir por todos los títulos nacionales y continentales tras su coronación en la Liga de Campeones de Europa la temporada pasada.