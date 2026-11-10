El Barcelona recibió una señal positiva desde la concentración de la selección brasileña, después de que Carlo Ancelotti decidiera actuar con cautela respecto al estado físico de Raphinha, ante la creciente preocupación dentro del club catalán por que su delantero sufra una sobrecarga a causa de la acumulación de partidos y los desplazamientos internacionales.

Según informó el diario catalán Sport, citando al portal brasileño Globo Esporte, Raphinha no participó en el primer entrenamiento de la selección brasileña este martes en Singapur, tras incorporarse a la concentración durante el mismo día, y se limitó a realizar ejercicios dentro del gimnasio, sin saltar al terreno de juego con sus compañeros.

Esta decisión forma parte de un plan preventivo diseñado por el cuerpo técnico de Brasil, con el objetivo de controlar las cargas físicas de los jugadores y evitar que sufran problemas de salud. El asunto no se limitó a la estrella del Barcelona, ya que también incluyó a Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães y Vanderson, quienes recibieron descanso de la participación en la primera sesión de entrenamiento.

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Los temores de Flick encuentran eco en la concentración de Brasil

El estado físico de Raphinha goza de especial importancia dentro del Barcelona, después de haberse convertido en uno de los elementos fundamentales del sistema del entrenador alemán Hansi Flick, quien ya había expresado su preocupación por la gran cantidad de viajes internacionales y la acumulación de esfuerzo físico sobre sus jugadores.

Los temores de Flick aumentaron tras los problemas musculares que sufrió la estrella brasileña durante el pasado parón internacional, lo que llevó al entrenador alemán a reclamar una mejor gestión de sus minutos de participación, para evitar que se repita el escenario.

Flick ya había revelado anteriormente que había tratado el asunto con Deco, director deportivo del Barcelona, declarando: «Hablé con Deco, y estaré contento si logramos reducir el número de minutos de su participación».

La selección brasileña se prepara para disputar dos partidos amistosos ante Japón y Singapur, en medio de una intención de recuperar de forma gradual la puesta a punto física de todos los jugadores internacionales.

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