El club inglés Newcastle United anunció oficialmente que Eddie Howe presentó su dimisión del cargo de director técnico del equipo, de modo que el técnico de 48 años abandona el banquillo de "St James' Park" tras casi cinco años al frente de la dirección deportiva.

Esta dimisión llega tras una temporada decepcionante en la que el equipo terminó la Premier League en el duodécimo puesto. Howe había clasificado al Newcastle a la Champions League en dos ocasiones, además de proclamarse campeón de la Copa de la Liga inglesa en la temporada 2024-2025.

En sus primeras declaraciones tras la salida, Howe dijo, según recogió el sitio web de la "BBC": "Después de un período de reflexión personal, he decidido que este es el momento adecuado para dejar mi cargo".

Y añadió: "Tras casi cinco años en los que entregué mi vida, mi corazón y mi alma al club con una energía inagotable, siento que lo mejor para mí y para el club es apartarme, recargar mis energías y tomarme un descanso. A pesar de lo extremadamente difícil que ha sido tomar esta decisión, sé en el fondo que es la decisión correcta, y ha sido el honor de mi vida ser director técnico del Newcastle United".

El Newcastle confirmó que el proceso de contratación de un nuevo entrenador ha alcanzado fases avanzadas, en medio de fuertes especulaciones sobre el técnico alemán Matthias Jaissle como candidato a hacerse con el puesto. A la salida de Howe se sumará también su cuerpo técnico auxiliar, formado por Jason Tindall, Graeme Jones, Stephen Purches y Simon Weatherstone, además de Dan Hodges, jefe del departamento de rendimiento físico del club.

Howe había asumido el cargo en noviembre de 2021, y logró llevar al equipo a terminar en el undécimo puesto durante su primera temporada, antes de dar un salto cualitativo con la clasificación a la Champions League en la temporada 2022-2023 y la temporada 2024-2025, además de regalar al club su primer gran título nacional en 70 años.

A pesar de que el equipo llegó a los octavos de final de la Champions League la temporada pasada antes de caer eliminado ante el Barcelona, el declive en los resultados nacionales y las 17 derrotas en la liga llevaron al equipo a fracasar en asegurar una plaza europea para la próxima temporada.

Howe cerró sus declaraciones hablando de sus recuerdos con el club, y dijo: "Ha habido muchos momentos de ensueño durante nuestra etapa aquí; desde la lucha por escapar del descenso en nuestra primera temporada, hasta las noches históricas e inolvidables en St James' Park en la Champions League poco después. La evolución fue rápida, y todos se unieron para que nos convirtiéramos en una fuerza temible, y todos esos son recuerdos que atesoraré por el resto de mi vida".