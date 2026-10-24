Lamine Yamal se prepara para disputar un duelo excepcional ante el Real Madrid, en un Clásico con un carácter especial para la joven estrella del Barcelona, que aspira a liderar a su equipo para asestar un duro golpe a su eterno rival y recortar la diferencia entre ambos, en su primera aparición ante el conjunto blanco en el estadio Camp Nou, según el diario español "Mundo Deportivo".

Y no hay nada que motive más a Yamal que enfrentarse al Real Madrid, pues ya había expresado su entusiasmo por este partido durante una entrevista con Jorge Valdano, al tiempo que aspira a confirmar su lugar entre las figuras más destacadas del mundo, coincidiendo con la expectación por el anuncio del ganador del Balón de Oro en Londres.

Pero el camino hacia la gloria pasa primero por una prueba difícil, que consiste en enfrentarse al Real Madrid, que aventaja al Barcelona por seis puntos, en un partido que será el primero de Yamal ante el entrenador José Mourinho, conocido por sus métodos tácticos orientados a limitar el peligro de las estrellas rivales.

El duelo adquiere una importancia adicional para el extremo español, que se perdió las celebraciones del Barcelona por el título de LaLiga el pasado mes de mayo debido a una lesión en los tendones de la rodilla izquierda que sufrió ante el Celta de Vigo.

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Y pese a su ausencia, vivió los momentos de la coronación desde las gradas y celebró el gol de Ferran Torres, además de mostrar su alegría tras el magnífico tiro libre que ejecutó Marcus Rashford, antes de ver a sus compañeros levantar el título.

Aquella fue la tercera coronación de Yamal en LaLiga con dieciocho años, después de desempeñar un papel destacado en la superioridad del Barcelona sobre el Real Madrid durante la temporada, para continuar construyendo un llamativo historial de logros y títulos, pese a su corta edad.

Pues junto a los dos títulos de LaLiga, el palmarés de Yamal incluye una Copa del Rey y dos Supercopas de España, además de un título europeo y una Copa del Mundo, en una trayectoria de rápido ascenso que lo ha convertido en uno de los principales rostros de liderazgo dentro del Barcelona, que logró imponer su superioridad sobre el Real Madrid, en contra de las previsiones que acompañaron la llegada de Hansi Flick al equipo rival blanco.

Y a nivel de Clásico, Yamal ha logrado cinco victorias frente a cuatro derrotas, ha marcado tres goles y ha dado dos asistencias. La final de la Copa del Rey de 2025 fue una de sus citas más destacadas ante el Real Madrid, dentro de una serie que vio la superioridad del Barcelona en tres de cuatro enfrentamientos.

Su trayecto no estuvo exento de momentos de frustración, pues participó solo 24 minutos en la final de la Supercopa de España de 2024, y además se vio privado de marcar su primer gol en el estadio Santiago Bernabéu al no concederse el balón que remató, antes de responder con fuerza en octubre de ese mismo año, cuando lideró al Barcelona a una contundente victoria por 4-0 y marcó un espléndido gol que provocó reacciones racistas en las gradas del estadio.

Y desde aquella noche, Yamal continuó escribiendo nuevos capítulos en su pulso con el Real Madrid, hasta que llegó la derrota del Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu hace un año, después de que sus polémicas declaraciones sobre el rival, cuando dijo: "Roban, se quejan", provocaran una ola de críticas.

Y parece que la joven estrella se ha vuelto más cuidadosa a la hora de dejar la respuesta dentro del campo, después de ausentarse del día de medios del Barcelona ante las cadenas emisoras, prefiriendo centrarse en la preparación para el esperado duelo.

Y ahora, Yamal se encuentra ante una nueva oportunidad para demostrar su capacidad de liderar al Barcelona en las citas más grandes, no solo para recortar la diferencia con el Real Madrid, sino también para reforzar sus opciones en la carrera por los premios individuales y convertir la noche del Clásico en el Camp Nou en una nueva etapa de su excepcional trayectoria.