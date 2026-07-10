Tras la victoria, ¿reescribirá Jesús el último capítulo de Ronaldo con Portugal?

A veces, un gran jugador no necesita un nuevo título, sino un final a la altura de su grandeza. Cristiano Ronaldo, que ha escrito una historia sin igual con Portugal, vivió uno de los momentos más duros de su carrera tras la trágica eliminación del Mundial 2026 ante España por 1-0 en octavos de final.

Ronaldo había dicho que este sería su último Mundial, pero no su adiós a la selección, como si dejara la puerta abierta a un último capítulo.

Tras la eliminación, Jorge Jesus asumió la selección, lo que reavivó la pregunta: ¿será él quien le ofrezca el adiós ideal?

Jesús, el que hizo realidad el sueño en el Al-Nassr

Jesús ya trabajó con él en el Al-Nassr y juntos ganaron la Liga Roshen.

Ese título no fue solo un campeonato nacional para Ronaldo, sino una nueva demostración de su capacidad para llevar a su equipo a lo más alto a pesar de su avanzada edad, y Jesús sabía muy bien cómo aprovechar la experiencia de la estrella portuguesa y situarla en un entorno que le permitiera dar lo mejor de sí mismo.

Por eso, su llegada al banquillo luso ofrece a Ronaldo una transición cómoda: no arranca de cero con un desconocido, sino con quien ya conoce sus capacidades y límites.

El golpe que lo cambió todo

Ronaldo soñaba con que este Mundial fuera la última gran etapa de su carrera internacional y con cerrar su andadura con Portugal como la leyenda que ha vestido su camiseta durante más de dos décadas, pero la eliminación ante España disipó ese sueño y dejó grandes interrogantes sobre su futuro.

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Tras el partido el escenario fue distinto: todos sabían que su última gran oportunidad mundialista había terminado y que ya no le quedaban muchas citas importantes.

Sin embargo, al no anunciar su retirada, deja claro que aún cree en lograr algo, quizá en otro torneo o con un cierre más tranquilo y exitoso.

¿Podrá Jesús darle a Ronaldo el cierre ideal?

Jesús no solo aporta experiencia, sino también la habilidad para gestionar estrellas y presión. Desde el primer día aclaró que el nombre no garantiza la titularidad, pero que la calidad, cuando Ronaldo esté en forma, sigue siendo su criterio.

Este equilibrio puede ser clave en la próxima etapa: Jesús no necesita demostrar el valor de Ronaldo, pero debe usarlo de forma que beneficie a la selección y le ofrezca un cierre digno.

Con la próxima Eurocopa y otros compromisos internacionales en el horizonte, Ronaldo podría hallar en Jesús al técnico capaz de reconstruir el equipo en torno a una mezcla de experiencia y juventud, y de asignarle un rol acorde a su etapa actual, sin cargar sobre él la misma presión de hace años.

No podrá devolver a Portugal al nivel del último Mundial, pero tiene la oportunidad de cerrar con un capítulo distinto la trayectoria del mejor jugador portugués de la historia.