En un momento en el que aumentan las preguntas sobre el futuro de Imam Ashour con el Al Ahly y la razón de su alejamiento de los planes del cuerpo técnico durante los últimos partidos, el club rojo salió con una aclaración oficial con la que zanjó la polémica acerca del estado físico del jugador, revelando el verdadero motivo detrás de su continua ausencia de las convocatorias.

El Hussein Ammouta, director técnico del Al Ahly, anunció la lista del equipo de cara al enfrentamiento ante el Al Mokawloon Al Arab, que se disputará mañana lunes en el estadio Internacional de El Cairo, dentro de las competiciones de la segunda jornada de la fase de grupos del torneo de la Copa de la Capital de Egipto, correspondiente al Grupo Tercero.

La lista contó con el regreso del trío formado por Mohamed Hany, Yasser Ibrahim y Ahmed Reda, mientras que estuvieron ausentes varios elementos clave, encabezados por Imam Ashour, Ahmed Mostafa Zizo, Mohamed El Shenawy, Hussein El Shahat y Marwan Attia, dentro de las elecciones del técnico marroquí para el esperado enfrentamiento.

Ante la continuidad de la ausencia de Imam Ashour, el Al Ahly se preocupó por aclarar la situación del centrocampista, a través de sus cuentas oficiales, confirmando que su exclusión de los partidos se debe únicamente a razones técnicas, y que el jugador participa con total normalidad en los entrenamientos colectivos y no sufre ninguna lesión.

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Con esta decisión, Ammouta continúa excluyendo a Imam Ashour por tercer partido consecutivo, después de que se ausentara de los enfrentamientos del Al Ahly ante el Kitara ugandés en la Copa Confederación Africana y ante el Modern Sport en la Liga egipcia, antes de quedar excluido nuevamente del enfrentamiento ante el Al Mokawloon Al Arab en la Copa de la Capital.

Las sucesivas ausencias de Imam Ashour generan interrogantes, especialmente porque el jugador no ha tenido la oportunidad de participar de forma regular durante la temporada actual, ya que se limitó a aparecer en tan solo 4 partidos con la camiseta del Al Ahly, sin marcar ningún gol ni dar ninguna asistencia decisiva.

Por otro lado, el Al Ahly afronta el enfrentamiento ante el Al Mokawloon Al Arab con el objetivo de lograr su segunda victoria en el torneo y continuar en solitario en el liderato del Grupo Tercero, después de haber iniciado su camino con una gran victoria sobre el Petrol Assiut por cuatro goles a cero, con la que se hizo con los primeros tres puntos de su casillero.

El equipo rojo espera aprovechar su fuerte comienzo y continuar su racha de victorias, a pesar de las ausencias que golpean sus filas, mientras que el partido representa una oportunidad para que el cuerpo técnico pruebe a algunos elementos y dé la oportunidad a varios jugadores que no han tenido suficientes minutos de participación durante el último periodo.