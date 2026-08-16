El Real Madrid continúa su preparación para la nueva temporada, con la ausencia continuada de los brasileños Rodrygo Goes y Éder Militão por lesión, a la espera de su regreso a los terrenos de juego durante los próximos meses.

En este sentido, la periodista de la radio española "Cope", Aranzazu Rodríguez, señaló este domingo que Rodrygo sufre una rotura del ligamento cruzado y del menisco desde el pasado 18 de marzo, y que su periodo de ausencia se estima entre 10 y 12 meses, lo que sitúa su regreso previsto a principios del año 2027.

En cuanto a Militão, que sufrió una lesión en el bíceps femoral el 21 de abril, su periodo de ausencia oscila entre 4 y 5 meses, con la previsión de que regrese durante el próximo septiembre u octubre.

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El Real Madrid había anunciado oficialmente que Rodrygo se sometió a una operación exitosa en marzo, para tratar la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su pierna derecha, e inició después el programa de recuperación.

En cuanto a Militão, sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el enfrentamiento ante el Alavés en abril, antes de que el Real Madrid revelara posteriormente que padecía una rotura del tendón proximal de ese mismo músculo.

El defensa brasileño se sometió a una operación exitosa el 28 de abril, e inició después la fase de recuperación.

La lesión de Militão cobra especial importancia por su historial previo de lesiones, ya que había regresado a la competición en abril, tras una ausencia de cerca de 4 meses por una lesión anterior en el bíceps femoral, además de que ya había sufrido dos roturas de ligamento cruzado desde 2024.

También está ausente en el Real Madrid su lateral francés, Ferland Mendy, que sufrió una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha, y se sometió a una operación exitosa el pasado mayo, con un periodo de recuperación que durará entre 5 y 7 meses, y la previsión de que regrese a finales del presente año.

En cuanto a Thiago Pitarch, el joven centrocampista, padece un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla, que sufrió el 26 de julio, y su periodo de ausencia se estima en cerca de 3 a 4 semanas, lo que sitúa su regreso previsto a finales de agosto o principios del próximo septiembre.



