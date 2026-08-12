El brasileño Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, apareció tras la victoria de su equipo sobre el Deportivo de La Coruña (1-0), este miércoles, hablando con algunos miembros del cuerpo técnico del conjunto merengue y bromeando, al parecer, sobre la forma del trofeo Teresa Herrera.

El Madrid se coronó con el título gracias a un gol marcado por la estrella marroquí Brahim Díaz, en el minuto 45+1, tras un pase de larga distancia de la mano del guardameta ucraniano Andriy Lunin.

El trofeo Teresa Herrera luce un diseño inspirado en la Torre de Hércules (Torre de Hércules), uno de los monumentos más destacados de la ciudad de La Coruña, lo que lo hace enorme y de forma singular.

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Vinicius participó como titular en el partido, que se disputó en el estadio Abanca-Riazor de La Coruña, dentro de la preparación del Real Madrid para la nueva temporada bajo la dirección del entrenador portugués José Mourinho.

El Teresa Herrera es uno de los torneos amistosos veraniegos más antiguos de España, ya que se disputó por primera vez en 1946 con el objetivo de recaudar donaciones para los pobres.