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La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha dado a conocer su postura oficial sobre el histórico fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que declara a Senegal campeona de la Copa Africana de Naciones 2025 en detrimento de Marruecos, tras cerca de 10 meses de polémica.

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La CAF aseguró que respeta la decisión del tribunal deportivo y señaló que tomará todas las medidas necesarias para ejecutar el fallo.

En el primer comunicado de la CAF sobre el fallo emitido este martes se indica lo siguiente:

«El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha zanjado la polémica sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025 al emitir hoy su decisión definitiva en el litigio entre la Federación Senegalesa de Fútbol y la Real Federación Marroquí de Fútbol, en la que confirma a Senegal como campeona.

El tribunal anuló la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) del 17 de marzo de 2026 y ratificó la decisión del Comité Disciplinario del 11 de febrero de 2026.

En virtud de la decisión del TAS, la selección de Senegal ha sido proclamada oficialmente campeona de la Copa Africana de Naciones Marruecos 2025.

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El litigio surgió a raíz de lo ocurrido en la final, antes de llegar al Tribunal de Arbitraje Deportivo para que resolviera el caso entre las federaciones senegalesa y marroquí.

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La Confederación Africana de Fútbol reitera su respeto a la decisión del TAS y señala que tomará todas las medidas necesarias para ejecutar el fallo.

Así, el tribunal deportivo pone fin al litigio sobre la identidad del campeón de la última edición de la Copa Africana de Naciones y confirma a Senegal como campeona».

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¿Qué dijo Motsepe antes del fallo?

El comunicado de la CAF confirma la postura de su presidente, Patrice Motsepe, quien anunció el pasado lunes que respetaría la decisión fuera cual fuera el ganador del título.

Motsepe se comprometió a respetar el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo, en un giro que pone fin a una crisis jurídica que se ha prolongado durante cerca de 10 meses y que ha generado una gran polémica en el continente africano.

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Motsepe confirmó el compromiso de la Confederación Africana de ejecutar la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, cualquiera que fuera su resultado, durante la ceremonia de firma de un acuerdo de colaboración entre la CAF y una empresa en Sudáfrica.

El presidente del organismo continental subrayó la necesidad de preservar la integridad, la credibilidad y el respeto de las normas en la gestión del fútbol africano.

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¿Por qué el fallo favoreció a Senegal?

El tribunal explicó en los fundamentos de la decisión, según el comunicado oficial emitido hoy, que el árbitro, al pitar la reanudación del juego en el minuto 109, había considerado que se daban las condiciones para completar el partido, después de que ambos equipos regresaran al terreno de juego y manifestaran conjuntamente su voluntad de reanudar el encuentro.

En consecuencia, el panel arbitral consideró que los efectos de la decisión del árbitro se limitaron al terreno de juego, por lo que la decisión se enmarca en el «principio de las decisiones sobre el terreno de juego».

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El tribunal consideró que los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones no son aplicables a este caso y precisó que su finalidad es determinar el resultado del partido únicamente cuando la conducta de uno de los equipos lleva al árbitro a dar por terminado el encuentro de forma definitiva.

Por tanto, el panel concluyó que el árbitro no cometió ningún error jurídico al decidir reanudar el partido, lo que invalidó el fundamento de la decisión que había otorgado a Marruecos la victoria en la final.