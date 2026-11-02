¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Tras el shock de Sibari, el Bayern Múnich define su postura sobre el mercado de invierno

Fichajes
Bundesliga
Bayern Múnich
I. Saibari
S. Gnabry
M. Olise
J. Musiala
Alemania
Marruecos
Encuentro Destacado
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).

✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.

✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.

Precio mensual desde9,99 €
Ecosistema Unificado
Orange

Orange TV

✅ Permite consumir todo el contenido de la Bundesliga proporcionado por DAZN directamente desde el menú principal del decodificador de la operadora.

✅ Añade funcionalidades televisivas propias como "Start Over" (para volver al inicio de un partido ya empezado) y acceso a los partidos emitidos en los últimos 7 días.

✅ Es la opción ideal para quienes buscan unificar el pago de internet, las líneas móviles, LaLiga, la Champions League y la liga alemana en un único recibo mensual.

Precio mensual desdeVariable
Cobertura Total
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Es la única plataforma que garantiza la retransmisión en directo y a la carta de absolutamente todos los encuentros de la Bundesliga y la Bundesliga 2.

✅ El paquete incluye en exclusiva la DFL-Supercup (Supercopa alemana) que abre la temporada y los decisivos partidos de promoción de ascenso y descenso.

✅ La misma suscripción agrupa la liga alemana con otras grandes competiciones continentales como la Premier League inglesa y la Serie A italiana.

Precio mensual desde19,99 €
Encuentro Destacado
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).

✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.

✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.

Precio mensual desde9,99 €
Ecosistema Unificado
Orange

Orange TV

✅ Permite consumir todo el contenido de la Bundesliga proporcionado por DAZN directamente desde el menú principal del decodificador de la operadora.

✅ Añade funcionalidades televisivas propias como "Start Over" (para volver al inicio de un partido ya empezado) y acceso a los partidos emitidos en los últimos 7 días.

✅ Es la opción ideal para quienes buscan unificar el pago de internet, las líneas móviles, LaLiga, la Champions League y la liga alemana en un único recibo mensual.

Precio mensual desdeVariable
Cobertura Total
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Es la única plataforma que garantiza la retransmisión en directo y a la carta de absolutamente todos los encuentros de la Bundesliga y la Bundesliga 2.

✅ El paquete incluye en exclusiva la DFL-Supercup (Supercopa alemana) que abre la temporada y los decisivos partidos de promoción de ascenso y descenso.

✅ La misma suscripción agrupa la liga alemana con otras grandes competiciones continentales como la Premier League inglesa y la Serie A italiana.

Precio mensual desde19,99 €
Encuentro Destacado
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).

✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.

✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.

Precio mensual desde9,99 €

Los responsables del Bayern de Múnich, encabezados por el director ejecutivo de asuntos deportivos, Max Eberl, se enfrentan a una decisión importante durante el mercado de invierno, tras las lesiones que han golpeado al conjunto bávaro.

El diario Bild informó de que el Bayern de Múnich pierde los servicios del cuarteto formado por Ismail Sibari, Serge Gnabry, Luis Díaz y Jamal Musiala, por lesión.

Sibari sufrió una rotura de ligamentos del tobillo derecho y estará de baja durante al menos 3 meses, mientras que Gnabry se perderá un periodo que podría llegar a las 6 semanas, por una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo.

Luis Díaz padece una rotura muscular en el muslo izquierdo, en tanto que Musiala estará de baja tras sufrir una rotura de una de las fibras musculares del muslo derecho.

Próximos partidos
ATM

ATM

Liga de Campeones

03 nov 2026

FCB

FCB

A esto se añade que planean las dudas sobre la participación de la estrella Michael Olise, debido a las molestias que sufre en la rodilla derecha.

De este modo, el número de opciones disponibles en la línea de ataque del Bayern ha quedado sumamente limitado, de una manera que el equipo no había vivido desde hace mucho tiempo.

Pese a ello, la postura dentro del Bayern de Múnich es clara: no moverse en el próximo mercado de invierno.

El presidente del consejo de administración, Jan-Christian Dreesen, respondió el sábado por la noche a una pregunta sobre la posibilidad de fichar a nuevos jugadores durante el invierno, afirmando: «No lo creo».

Eberl añadió, tras el enfrentamiento ante el Dortmund: «Todavía no sabemos qué revelarán las pruebas médicas. Luis Díaz volverá, y Jamal también volverá. No es como si 5 jugadores fueran a estar de baja medio año».

Lo que Eberl quiere decir es que los responsables del Bayern esperan internamente que todos los jugadores ofensivos lesionados, salvo Sibari, estén disponibles para el inicio de las competiciones tras el parón invernal, en el enfrentamiento ante el Borussia Mönchengladbach previsto entre el 8 y el 10 de enero.

Por ello, los responsables del club no ven, por el momento, una necesidad apremiante de gastar dinero durante el mercado de invierno, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado de fichajes de enero suele ser difícil.

Además, el Bayern de Múnich planea, según información del diario Bild, fichar al menos a un jugador ofensivo por una cantidad elevada durante el verano de 2027.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google