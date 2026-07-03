Tras el interés del Chelsea, Chaka toma su decisión definitiva

Medios ingleses aseguran que el centrocampista suizo Granit Xhaka ya decidió su futuro, Los rumores lo vinculaban con un traspaso al Chelsea para volver a trabajar con el entrenador español Xabi Alonso, con quien logró el doblete en el Bayer Leverkusen la temporada 2023-2024.

Según Sky Sports, el capitán del Sunderland ha decidido quedarse tras el rechazo de la directiva a una oferta del Chelsea.

El domingo rechazó una oferta de 8 millones de libras del Chelsea por el centrocampista de 33 años. El club fue tajante: el internacional suizo, clave en el regreso a la Premier, no está en venta.

Aunque el jugador valoró la propuesta de reunirse con Alonso, finalmente decidió seguir en Sunderland.

Tras intensas conversaciones con la directiva, el jugador renovó su compromiso y decidió seguir.

La posibilidad de liderar al Sunderland en la Europa League, sumada a las ambiciones y trayectoria ascendente del club, resultaron decisivas. Su buena relación con la afición y su vínculo con el club también pesaron en su decisión.

La directiva, que ve en el exjugador del Arsenal un pilar y un líder, confía en su liderazgo para la próxima temporada. Chaka, fichado el verano pasado por 13 millones de libras y con dos años más de contrato, seguirá en el club.