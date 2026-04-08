La eliminación de Italia del Mundial por tercera vez consecutiva ha generado malestar en el Nápoles por los rumores que apuntan a que Conte podría sustituir a Gattuso al frente de la Azzurra.

Conte avivó la polémica al reconocer, tras el duelo contra el Milan, que su continuidad en el banquillo napolitano aún se debate.

Getty Images

Ante la posibilidad de que Conte asuma de nuevo el banquillo de la azzurra, el Nápoles buscaría ya a su sucesor.

Según «La Gazzetta dello Sport», el exentrenador de la Juventus, Thiago Motta, lidera la lista de candidatos.

Lee también: Una leyenda del Bayern provoca al Real Madrid: «Solo el Barcelona nos hace sombra»

Leer también: Inusual arrebato de Chouameni contra el árbitro del partido del Bayern

Leer también: Tras la paliza del Bayern: debate impactante sobre Mbappé... ¿Es el Real Madrid mejor sin él?

Mota se consolidó como uno de los entrenadores más prometedores de Europa gracias a su éxito sin precedentes en Bolonia, pero no logró repetir ese éxito en la Juventus durante una etapa breve y turbulenta, lo que acabó provocando su destitución en marzo de 2025.

Además, se rumorea que el Nápoles considera a Vincenzo Italiano, técnico del Bolonia, y a Fabio Grosso, del Sassuolo.