Tras el caso de Zizo, el Zamalek autoriza la salida de su estrella

El Zamalek ha autorizado la salida de su defensa internacional Hossam Abdel-Majeed en este mercado de verano, Esta decisión marca un cambio en la política del club respecto a las ofertas del extranjero, tras la casi salida del jugador a Europa. Además, el Zamalek lucha contra el reloj para resolver sus deudas ante la FIFA y obtener la licencia africana antes del inicio de la temporada.

El periodista Ahmed Shubair, en su programa de radio «Con Shubair» en On Sport, informó que el Zamalek aceptó vender al defensa al Ludogorets búlgaro en este mercado de verano.

El Zamalek pidió 1,5 millones de euros más 300 000 en variables y el 20 % de una futura venta.

El club búlgaro aceptó todas las condiciones económicas, y el jugador ya tramitó su viaje para someterse a las revisiones médicas previas a la firma.

Shubair añadió: «Es un buen club y Hossam se merece esta oportunidad».

La directiva aceptó la salida para evitar repetir el caso de Ahmed Sayed “Zizo”, quien rechazó ir a Arabia Saudí y acabó fichando gratis por el Al-Ahly.



Además, Shubair afirmó que el Zamalek negocia con la FIFA para cerrar todos sus casos pendientes.

Dijo: «Recuerden lo que digo: en pocos días, el Zamalek habrá resuelto todos los casos que tiene pendientes en la FIFA. Antes había 18 o 20 casos y ahora solo quedan 8. Los últimos resueltos son los de Ferjani Sassi y el club marroquí Nahda de Zamamra, retirados por la FIFA; así, el Zamalek ya ha cerrado 11 casos y en dos días finiquitará los restantes».

Añadió que el expediente de la licencia africana depende aún de tres casos, entre ellos el pago pendiente al Oleksandriya ucraniano por Juan Bezerra, con dos cuotas que suman 1,2 millones de dólares, más los derechos del senegalés Ibrahima N’Diaye, valorados en 1,7 millones de dólares.

Shubair añadió que negociar con clubes es más sencillo y que el Zamalek está cerca de cerrar esos acuerdos; solo resta pagar a N'Diaye, tras lo cual el club obtendrá la licencia africana.