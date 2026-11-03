Tras el aplazamiento de la Copa Asiática: movimiento sorpresa de la Liga Profesional Saudí

En un paso impuesto por los sucesivos cambios en el calendario futbolístico asiático, la Liga Profesional Saudí decidió aplazar los partidos de la decimotercera jornada de la competición, como preludio a la reorganización del calendario de las jornadas restantes de la temporada, garantizando así el equilibrio entre las fechas de los encuentros y los periodos de descanso y recuperación destinados a los jugadores.

La Liga aclaró que la decisión se enmarca dentro de una revisión integral del calendario de la competición, a la luz de las novedades relacionadas con la agenda deportiva, y por su deseo de disponer de un margen temporal adicional que ayude a redistribuir los partidos de forma más adecuada y a lograr el equilibrio necesario en el ritmo de las competiciones durante la próxima etapa.

En este contexto, la Liga tiene previsto celebrar un taller de trabajo con los clubes para debatir la nueva propuesta del calendario de partidos y repasar las consideraciones vinculadas a la agenda de la competición, además de escuchar los puntos de vista y las propuestas de los clubes, con el fin de alcanzar la mejor fórmula posible para programar las jornadas restantes de la temporada.

La Liga afirmó que anunciará las nuevas fechas de los partidos de la decimotercera jornada, junto con la distribución actualizada del resto de las jornadas, conforme al mecanismo de anuncio establecido, una vez finalizadas la revisión y la coordinación con las entidades competentes y aprobado el nuevo calendario.

La decisión de aplazamiento llega tras el anuncio de la Confederación Asiática de Fútbol, el martes, de la reprogramación de la Copa Asiática 2027, que acoge Arabia Saudí, después de que se decidiera trasladar la fecha de su celebración del periodo previamente establecido entre el 7 de enero y el 5 de febrero de 2027 al mes de diciembre del mismo año.

Este cambio concederá a los responsables de las competiciones locales un margen adicional para reorganizar las fechas de los encuentros, lo que llevó a la Liga Profesional Saudí a revisar el calendario de la temporada y aplazar la decimotercera jornada, en línea con las nuevas novedades en la agenda del fútbol asiático.