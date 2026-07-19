Tras derrotar a Argentina, una estrella de la selección española logra un hito histórico

Tras un recorrido excepcional y una actuación heroica, España volvió a la cima del fútbol mundial al ganar el Mundial 2026. Venció 1-0 a Argentina en la final, que llegó a la prórroga en el estadio «Nueva York-Nueva Jersey».

El tanto le dio a «La Roja» su segundo título mundial, tras Sudáfrica 2010, y le permitió sumar la segunda estrella a su escudo.

Para la estrella Fabián Ruiz este triunfo marcó un hito histórico, La red francesa «Stats Foot» reveló que se convirtió en el primer futbolista que no pierde en sus primeros 50 partidos con su selección: 35 victorias y 15 empates.

Además, Ruiz se convirtió en el cuarto futbolista del siglo XXI en ganar en un mismo año Mundial y Liga de Campeones, tras Roberto Carlos (2002) y Sami Khedira (2014) y el francés Raphaël Varane (2018).

Este éxito culmina una temporada excepcional para el centrocampista, pieza clave en el título mundial de España, y consolida su legado en la historia del fútbol.