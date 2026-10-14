Tras arrebatarle el dolor a Rodri, Pedri cumple su promesa en el corazón de Turquía

Las palabras que pronunció Pedri al inicio de la temporada no fueron un simple cumplido hacia un nuevo compañero ni una predicción pasajera sobre la imagen del Barcelona en la siguiente etapa, sino que parecieron más bien una promesa que esperaba el momento adecuado para convertirse en realidad sobre el césped. Y en pleno corazón de Estambul, concretamente, el astro español ofreció una nueva prueba de que lo que le une a Rodri va más allá del simple intercambio de pases en el centro del campo.

Según un informe del diario"Mundo Deportivo", la historia se remonta al periodo posterior a la incorporación de Rodri Hernández al Barcelona, después de que el centrocampista, galardonado con el Balón de Oro de 2023, hubiese sido vinculado anteriormente con un posible traspaso al Real Madrid.

Durante el Mundial se plantearon interrogantes sobre el grado de sintonía entre Rodri y Pedri en el seno de la selección española, pero el traspaso del primero al Barcelona dio a la pareja la oportunidad de desarrollar su asociación a nivel de clubes.

Con el inicio de la temporada, Pedri no ocultó su entusiasmo por la idea y declaró: "Va a ser un espectáculo", en referencia a lo que ambos pueden ofrecer cuando coinciden en una misma medular.

Con el paso de los partidos, esas palabras han empezado a adquirir su verdadero significado, y la victoria ante el Galatasaray en Estambul fue la prueba más reciente de ello.

El diario español destacó la gran actuación de Pedri en el encuentro en el que el Barcelona logró su décima victoria en diez partidos, y consideró que las estadísticas confirmaron el acierto de sus previsiones sobre la asociación con Rodri.

Pedri completó 69 pases acertados, mientras que Rodri le superó al firmar 113 pases, la cifra más alta entre todos los jugadores que participaron en el encuentro.

Estos números llegaron en un partido en el que el Barcelona impuso su dominio del balón con un porcentaje de posesión del 65 % y una precisión en el pase del 92 %, según las cifras recogidas por el informe.

La influencia de Pedri no se limitó a la circulación del balón, ya que participó en la creación de dos ocasiones claras de gol, aprovechando la presencia de Rodri por detrás para asegurar el centro del campo y darle un mayor espacio para moverse y progresar.

Por su parte, Rodri recuperó el balón en siete ocasiones, lo que refleja su papel en el control del ritmo de juego y en la protección del equipo, mientras que el total de sus intervenciones con el balón alcanzó las 122, la cifra más alta entre los jugadores del partido.

Rodri, deslumbrado por Pedri: la admiración es mutua

El partido ante el Galatasaray no fue la primera vez que Rodri mostró su admiración por las cualidades de su compañero.

Según "Mundo Deportivo", el enfrentamiento del Barcelona contra el Getafe el pasado fin de semana dejó una imagen llamativa, cuando Rodri se mostró asombrado por uno de los regates de Pedri y exclamó desde el banquillo: "¡Qué jugador!".

Esas palabras resumen la magnitud del reconocimiento que recibe Pedri, incluso de un compañero que ocupa un lugar destacado en el fútbol mundial, y reflejan además el potencial que ambos pueden ofrecer juntos.

Y aunque Pedri abandonó el campo en el minuto 74, después de completar 69 pases de un total de 84 intervenciones con el balón, su huella fue evidente en el juego del Barcelona, tanto en el control del ritmo como a la hora de dar calma al equipo en los momentos difíciles.

De la promesa a la realidad: el Barcelona gana una pareja excepcional

Hablar de la sintonía entre Rodri y Pedri ya no es una simple previsión teórica, pues los partidos han empezado a aportar pruebas tangibles de la capacidad de ambos para complementarse.

Mientras Rodri aporta al equipo equilibrio y capacidad para recuperar el balón y organizar la construcción desde atrás, Pedri dispone de mayor libertad para crear juego y moverse entre líneas.

"Mundo Deportivo" resumió esta situación con una frase cargada de admiración: "¡Qué pareja!".

Así, después de que Pedri despertara el entusiasmo de la afición al prever que la asociación sería un espectáculo futbolístico, y después de arrancar los suspiros de admiración de Rodri en persona, parece que el jugador del Barcelona ha empezado a cumplir su promesa en uno de los campos más complicados de Turquía, abriendo la puerta a una dupla que podría convertirse en una de las armas más destacadas del equipo esta temporada.