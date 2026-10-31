Tras 24 partidos, el Brighton rompe la hegemonía del Etihad Stadium

El Manchester City recibió un nuevo golpe en la carrera por la Premier League, después de caer ante su invitado Brighton por un gol a cero, este sábado, en el marco de la novena jornada, en el estadio Etihad.
El equipo del entrenador Enzo Maresca perdió con un gol anotado por Yasin Ayari, estrella del Brighton, en el minuto 11, con lo que el City no logró marcar en casa en la Liga por primera vez en 24 partidos, según las estadísticas de WhoScored.
La derrota llegó apenas una semana después de la caída del conjunto del City ante el Aston Villa por 2-1 en la jornada pasada, siendo esta la primera vez que el equipo sufre dos derrotas consecutivas en la Premier League esta temporada.
A pesar del dominio del Manchester City durante largos periodos del encuentro y de la creación de numerosas ocasiones, el Brighton mantuvo su ventaja hasta el final, de modo que los locales se fueron sin goles y con una nueva derrota que aumenta la tensión en la lucha por el liderato.
El Manchester City se quedó estancado en los 21 puntos, con lo que su liderazgo en la tabla de clasificación queda amenazado, sobre todo porque el Arsenal, que jugará mañana contra el Liverpool, tiene los mismos puntos.