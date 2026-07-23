Todas las miradas del fútbol alemán se dirigen mañana viernes a la ciudad de Fráncfort, donde la Federación Alemana de Fútbol se prepara para anunciar el nombramiento de Jürgen Klopp como nuevo director técnico de la selección nacional, en sustitución de Julian Nagelsmann.

La Federación Alemana había cursado una invitación oficial para celebrar una rueda de prensa sin desvelar el motivo directo de la misma, antes de que el diario "Bild" confirmara el esperado paso de presentar a Klopp como nuevo entrenador de la "Mannschaft".

Está previsto que los comités de la Federación Alemana celebren una reunión por videollamada la mañana del viernes, con el fin de obtener la aprobación oficial definitiva para que Klopp asuma el cargo, antes de anunciar la decisión de forma definitiva.

Según Bild, Klopp se sentará en el estrado de la rueda de prensa junto al presidente de la Federación Alemana, Bernd Neuendorf, el director deportivo Rudi Völler y la portavoz de la Federación, Franziska Wülle.

El cuerpo técnico de Klopp incluye nombres de la etapa del Liverpool

Klopp contará en su nueva tarea con varios allegados que lo acompañaron durante su trayectoria como entrenador, y a la cabeza de ellos Peter Krawietz, su histórico asistente, que ocupará el puesto de entrenador ayudante.

También se incorpora al cuerpo técnico el neerlandés Pepijn Lijnders, que trabajó con Klopp en el Liverpool, junto al exjugador del Borussia Dortmund Sven Bender, conocido como "Manni", que rescindió su contrato con el club Unterhaching, rival en la liga regional, a principios del pasado julio tras dos años con el equipo.

Contrato hasta el Mundial de 2030

"Bild" reveló que Klopp firmará un contrato que se extenderá hasta el final de la Copa del Mundo de 2030, en un paso que refleja la confianza de la Federación Alemana en su capacidad para devolver a la selección a la lucha por los grandes títulos.

El fichaje se hizo posible tras la aprobación de la empresa "Red Bull", con la que estaba vinculado por un contrato hasta el año 2029 como director global de fútbol, sin la existencia de una cláusula que permitiera su salida.

La Federación Alemana no pagará ninguna cantidad por traspaso a cambio de hacerse con los servicios del entrenador, aunque ofrecerá una compensación mediante una donación a la fundación "Wings for Life" de "Red Bull", ya que Bild señaló que el valor de la donación ascenderá a un millón de euros.

Klopp regresa al trabajo como entrenador tras un periodo alejado de los banquillos desde su salida del Liverpool, para iniciar un nuevo desafío consistente en dirigir a la selección de su país durante la próxima etapa.