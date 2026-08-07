El traspaso de la estrella egipcia Mohamed Salah al Trabzonspor no era el escenario esperado para la trayectoria de uno de los jugadores más destacados de su generación.

Hace unos 8 meses, su salida del Liverpool parecía un asunto zanjado, después de que hablara de la sensación de que había quienes no querían su continuidad en el club.

Según un artículo del escritor James Horncastle, en el periódico "The Athletic", el anuncio anticipado de la salida —el pasado marzo— le dio a Salah y a su agente Ramy Abbas tiempo suficiente para negociar con los clubes interesados en ficharlo, pero su destino permaneció desconocido hasta los últimos días.

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Esto ocurrió a pesar de que Salah era —hace tan solo un año— uno de los principales candidatos al Balón de Oro, después de haber contribuido a 61 goles durante la temporada de la coronación del Liverpool en la Premier League.

Pero su última temporada registró un descenso grande e inesperado en su producción ofensiva, ya que sus contribuciones goleadoras bajaron un 45%. Además, echó en falta el apoyo que recibía de Trent Alexander-Arnold y Luis Díaz, luciendo menos influyente en relación con su salario excepcional.

"Una paradoja evidente"

Según James Horncastle, la paradoja parece evidente; Salah, que hace tan solo un año estaba en la carrera por el Balón de Oro, se ha marchado ahora al Trabzonspor, en un paso que no refleja necesariamente el estatus del que gozaba en la cima del fútbol europeo.

El escritor considera que esto no representa un menosprecio hacia la liga turca ni hacia el Trabzonspor, sino al contrario, pues si Salah (34 años) sigue siendo el mismo jugador que apareció en 2025, entonces el éxito del club turco al ficharlo representa un gran logro.

Pero el panorama europeo también ha cambiado; el Real Madrid, que hace años podría haber visto a Salah como un "galáctico", tiene ahora cuentas diferentes, mientras que el Barcelona construye su futuro en torno a Lamine Yamal, el Bayern Múnich se apoya en Michael Olise y el París Saint-Germain posee un grupo de talentos como Désiré Doué y Bradley Barcola, en tanto que el Milan cuenta con Christian Pulisic.

Por eso el traspaso de Salah difiere de las operaciones de otras estrellas, como Cristiano Ronaldo a Arabia Saudí y Lionel Messi al Inter Miami.

Ronaldo se marchó para ser uno de los rostros deportivos más destacados del proyecto saudí "Visión 2030", mientras que Messi fue a Miami dentro de un proyecto para ampliar la presencia del fútbol en el sur de Florida, antes de que Estados Unidos acogiera el Mundial 2026, según el artículo.

En cuanto al traspaso de la estrella egipcia al Trabzonspor, plantea una pregunta: ¿ha comenzado el nivel de Salah a acercarse al nivel de la liga turca, clasificada como la novena de Europa, en lugar de las mejores ligas?