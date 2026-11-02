En unas declaraciones impactantes que han sacudido los pasillos de Old Trafford, el neerlandés Erik ten Hag, exentrenador del Manchester United, advirtió de que el fantasma del descenso a segunda división se ha convertido en una posibilidad real que amenaza al Manchester United, en medio del hundimiento sin precedentes que atraviesa el club.

Las declaraciones de Ten Hag llegaron tras la nueva derrota del equipo ante el Chelsea por dos goles a cero, un revés que dejó congelado el casillero del United en apenas siete puntos después de nueve jornadas, cayendo hasta el decimoséptimo puesto, por delante únicamente por diferencia de goles del Crystal Palace, último clasificado en zona de descenso.

Según los datos de la red de estadísticas "Opta", el United no ha logrado ninguna victoria en sus últimos nueve partidos en todas las competiciones, la racha más larga sin ganar del club desde 1984, lo que refleja la magnitud de la crisis deportiva que golpea al equipo.

Vuelve la pesadilla del descenso

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que el United descienda por primera vez en más de 50 años, Ten Hag no ocultó su preocupación y dijo con franqueza: "En la Premier League, esto es posible sin duda, porque todos los equipos son fuertes y todos cuentan con entrenadores capaces".

Próximos partidos MUN Liga de Campeones 15:00 ROM

El técnico neerlandés continuó en unas declaraciones recogidas por "Reuters": "Si acabas en el lado perdedor una vez y entras en ese círculo vicioso, sí, entonces puede volverse muy difícil".

Ten Hag, que asumirá el cargo de entrenador del club neerlandés Twente a partir de la temporada 2026-2027, añadió, a modo de recordatorio de lo que había logrado anteriormente: "Antes de nuestra llegada, pasaron seis años sin que el club ganara ningún título. ¡Miren dónde están ahora!".

Ten Hag llegó al Manchester United en 2022 y condujo al equipo a conquistar la FA Cup y la Copa de la Liga durante su etapa, antes de ser destituido en 2024.

Confianza pese a la caída

Pese al desastre, la junta directiva del Manchester United decidió mantener al actual entrenador Michael Carrick al frente del equipo en el enfrentamiento ante el Chelsea, a pesar de la abultada derrota en su propio campo ante el Bournemouth por tres goles a cero y de la humillante caída por cuatro goles a uno ante el Como en la Liga de Campeones.

El United se prepara para un enfrentamiento decisivo ante la Roma en la Liga de Campeones mañana martes, antes de chocar con el Aston Villa en la Premier League el domingo, en dos partidos que podrían decidir el destino de toda su temporada.