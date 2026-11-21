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Javier Tebas, presidente de LaLiga, se burló de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, después de que este anunciara un plan para retransmitir gratis los partidos más destacados de las competiciones europeas en la India a partir de la próxima temporada. Según Tebas, el máximo dirigente del club blanco habla en nombre de organismos europeos y desvela sus planes antes de que se anuncien oficialmente.

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Tebas respondió a través de su cuenta en la red social X a las declaraciones de Florentino Pérez durante la asamblea de socios del Real Madrid con un mensaje en tono irónico: «Ahora Florentino es el portavoz oficial de la UEFA, de la Asociación Europea de Clubes y de UC3. Anuncia sus planes televisivos antes de que lo hagan estos mismos organismos».

El presidente de LaLiga acompañó su publicación con un emoji de una persona llevándose la mano a la cara, en señal de extrañeza y burla ante las palabras de Florentino Pérez.

La respuesta de Tebas llegó tras el anuncio del presidente del Real Madrid, que durante su discurso ante los socios del club afirmó: «A partir de la próxima temporada, será posible ver gratis los partidos más destacados de Europa en la India a través de una plataforma digital».

Al hablar del acuerdo con la UEFA y la Asociación Europea de Clubes, Florentino Pérez repasó las iniciativas previstas para mejorar la retransmisión de las competiciones europeas y señaló que ofrecer los partidos gratis en la India será una primera experiencia de cara a aplicarla en otras regiones en el futuro.

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Este cruce de declaraciones se produce en plena escalada del enfrentamiento entre el presidente del Real Madrid y el presidente de LaLiga, después de que Florentino Pérez lanzara duras críticas contra Tebas en esa misma asamblea por su postura en el caso Negreira y por sus ataques previos al club en las redes sociales, y le exigiera que dimitiera de su cargo.

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«Parece que todo el sistema del fútbol español quiere que olvidemos lo ocurrido. Esto no puede quedar impune, porque el silencio ante estos hechos puede ser otra forma de responsabilidad», declaró Florentino Pérez.

El presidente blanco también arremetió contra el máximo dirigente de LaLiga: «Tebas, en lugar de ayudar a esclarecer la verdad, ha optado por atacar al Real Madrid en las redes sociales. En octubre traspasó todos los límites al comparar el canal del Real Madrid con el nazismo y, en lugar de rectificar, se reafirmó en su postura».

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«Lo que hizo Tebas es un insulto a las víctimas del nazismo y a la afición del Real Madrid, algo repugnante e impropio. Y lo más grave es que el señor Tebas todavía no ha presentado su dimisión y que el presidente de la Federación Española no le ha pedido que abandone la vicepresidencia de la Federación», continuó.

«Las discrepancias se resuelven con argumentos y no con insultos. Por eso presentamos una denuncia contra Tebas ante el Consejo Superior de Deportes, que ha pedido al tribunal administrativo que la estudie», añadió.

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Florentino Pérez cerró este asunto con una advertencia: «No descansaré. La integridad de la competición es el valor más importante del deporte, porque sin integridad no hay credibilidad y sin credibilidad no hay futuro para el fútbol».