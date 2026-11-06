Sydney van Hooijdonk está furioso por la actuación del árbitro Allard Lindhout durante el partido entre Willem II y PEC Zwolle (1-1). El delantero del PEC Zwolle cree que debieron señalarle un penalti poco antes del descanso y, al término del encuentro, expresó ante ESPN su incomprensión por la decisión del colegiado.

La jugada que ha generado polémica se produjo unos minutos antes del descanso, cuando Van Hooijdonk cayó al suelo en un saque de esquina. El centrocampista del Willem II Calvin Twigt sujetó al delantero con ambos brazos y tiró de él hacia atrás, pero Lindhout no señaló el punto de penalti y el árbitro de VAR Richard Martens decidió no enviar al colegiado al monitor.

Al ver las imágenes por primera vez después del partido, Van Hooijdonk reaccionó incrédulo. «Sinceramente, no sé qué decir. Me parece realmente escandaloso. No sé qué palabras puedo usar sin que me sancionen», afirmó el delantero, visiblemente frustrado.

Van Hooijdonk no entiende por qué no se señaló penalti y considera que no hizo nada incorrecto. «Para mí no hay ninguna duda. ¿Qué hago mal? Voy a disputar un balón como hace un defensa quizá un millón de veces por partido y él tira de mí hacia atrás por completo. Sinceramente, no puedo entender que esto no sea penalti».

Tras el incidente, el delantero habló varias veces con Lindhout, quien le dijo que él había cometido una falta primero. «Si lo mío es falta, entonces cada disputa es falta. Los defensas hacen esto en cada disputa y, si un delantero hace algo mínimo, es falta. Eso me parece muy injusto», señaló Van Hooijdonk.

Volver a ver las imágenes no hizo más que aumentar la frustración del delantero del PEC Zwolle. «Es exactamente como lo viví en el campo. A veces sientes algo en el campo y, cuando vuelves a verlo, piensas que lo habías percibido de otra manera. Pero esto es exactamente como lo viví. Muy extraño», añadió Van Hooijdonk.

Al delantero le duele aún más que el incidente se produjera unos minutos antes del descanso, ya que el PEC Zwolle pudo haber perdido una gran oportunidad de ponerse por delante. Van Hooijdonk había adelantado a su equipo por 0-1 en el segundo minuto, pero vio cómo Hidde ter Avest empataba apenas un minuto después. «Habría sido un momento muy bueno para tener un penalti, pero las cosas son como son. Hoy me fastidiará, pero mañana tenemos que seguir adelante».

Van Hooijdonk también fue crítico con el resto del partido. «No creo que hayáis disfrutado del partido con unas palomitas», dijo. «Por momentos jugamos bastante bien, pero en cuanto llegamos al área, la verdad es que creamos muy poco peligro. Un partido así hay que ganarlo».