¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding
Traducido por

Susto en Berlín: el BVB vuelve a temer por Konstantinos Karetsas

Bundesliga
Union Berlin vs Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
K. Karetsas

Konstantinos Karetsas se lesionó en el partido de la Bundesliga del BVB contra el Union Berlin. El centrocampista griego del Borussia Dortmund sufrió una torcedura a mediados de la segunda parte y tuvo que ser sustituido.

Karetsas había entrado por Maximilian Beier en el minuto 62 durante la visita de los aurinegros al Alte Försterei (0-0), apenas unos minutos antes. El centrocampista ofensivo se lesionó al intentar girarse para superar a Rani Khedira, del Union, junto a su propia área.

Se torció la pierna y era evidente que sentía mucho dolor. Mientras lo atendían, el capitán del BVB, Nico Schlotterbeck, señaló directamente al banquillo que Karetsas no podía continuar. El jugador salió del campo cojeando, apoyado en miembros del cuerpo médico, y en su lugar entró la joven promesa estadounidense Mathis Albert en el minuto 70.

«Espero que no sea nada grave», dijo el defensa del Dortmund Waldemar Anton a Sky tras el pitido final. «Parece que se quedó enganchado en el césped y se le dobló un poco la pierna». Una nueva baja del griego «nos haría mucho daño», añadió el portero Gregor Kobel.

Su rival Khedira deseó una pronta recuperación a Karetsas: «Espero que no esté de baja demasiado tiempo».

¿Cómo reaccionaron Lars Ricken y Niko Kovac?

Así continúan las semanas difíciles para Karetsas. El fichaje de 18 años, que había causado sensación tras su traspaso desde el KRC Genk por 30 millones en verano, sigue sin recuperar su nivel desde su colapso en la Liga de Campeones ante el Villarreal CF a principios de septiembre.

«Tendremos que seguir examinándolo para determinar la gravedad de la lesión. Ahora no podemos dar un diagnóstico», dijo el director general deportivo Lars Ricken.

«Ahora tenemos que ver si es algo más grave o no. Espero, por supuesto, que no lo sea», dijo el entrenador Niko Kovac. «Es una pena. En este momento me sabe mal por el chico, que desde luego no tiene precisamente la suerte de su lado».

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google