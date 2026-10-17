Susto en Berlín: el BVB vuelve a temer por Konstantinos Karetsas

Karetsas había entrado por Maximilian Beier en el minuto 62 durante la visita de los aurinegros al Alte Försterei (0-0), apenas unos minutos antes. El centrocampista ofensivo se lesionó al intentar girarse para superar a Rani Khedira, del Union, junto a su propia área.

Se torció la pierna y era evidente que sentía mucho dolor. Mientras lo atendían, el capitán del BVB, Nico Schlotterbeck, señaló directamente al banquillo que Karetsas no podía continuar. El jugador salió del campo cojeando, apoyado en miembros del cuerpo médico, y en su lugar entró la joven promesa estadounidense Mathis Albert en el minuto 70.

«Espero que no sea nada grave», dijo el defensa del Dortmund Waldemar Anton a Sky tras el pitido final. «Parece que se quedó enganchado en el césped y se le dobló un poco la pierna». Una nueva baja del griego «nos haría mucho daño», añadió el portero Gregor Kobel.

Su rival Khedira deseó una pronta recuperación a Karetsas: «Espero que no esté de baja demasiado tiempo».

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¿Cómo reaccionaron Lars Ricken y Niko Kovac?

Así continúan las semanas difíciles para Karetsas. El fichaje de 18 años, que había causado sensación tras su traspaso desde el KRC Genk por 30 millones en verano, sigue sin recuperar su nivel desde su colapso en la Liga de Campeones ante el Villarreal CF a principios de septiembre.

«Tendremos que seguir examinándolo para determinar la gravedad de la lesión. Ahora no podemos dar un diagnóstico», dijo el director general deportivo Lars Ricken.

«Ahora tenemos que ver si es algo más grave o no. Espero, por supuesto, que no lo sea», dijo el entrenador Niko Kovac. «Es una pena. En este momento me sabe mal por el chico, que desde luego no tiene precisamente la suerte de su lado».