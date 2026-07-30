Según un informe de Sky, el jugador de 20 años habría sido propuesto en una reunión interna del Borussia Dortmund por el director deportivo Ole Book como un posible refuerzo.

Book y Baum se conocen de su etapa juntos en el recién ascendido a la Bundesliga SV Elversberg. El lateral fue cedido allí en la temporada 2024/25, mientras Book todavía ocupaba la dirección deportiva del club del Sarre.

En Elversberg, Baum, que puede actuar tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo, convenció de inmediato. Entonces disputó 33 de los 34 partidos posibles en la 2. Bundesliga, en los que marcó tres goles y dio siete asistencias más.

La pasada temporada, Baum volvió a estar de baja durante mucho tiempo debido a una lesión muscular en el muslo y a una lesión del ligamento colateral. También por eso, al final apenas sumó cinco partidos con el Frankfurt. Aun así, se dice que el nuevo entrenador del SGE, Adi Hütter, es un gran admirador del jugador de 20 años y que cuenta firmemente con él para la próxima temporada.

Getty Images

¿Llega Elias Baum si se marcha Yan Couto?

El BVB está, en principio, bien cubierto en las posiciones de lateral con Julian Ryerson y Yan Couto (derecha), así como con Daniel Svensson y Almugera Kabar (izquierda). Por ello, el mercado probablemente solo se movería si se produce la salida de uno de los protagonistas: al fin y al cabo, alrededor de Couto circulan varios rumores de traspaso.

Además, el Dortmund tendría que pagar un traspaso correspondiente al Eintracht por Baum, ya que el contrato del internacional alemán sub-21 en cuatro ocasiones con el Frankfurt sigue vigente hasta el 30 de junio de 2028.