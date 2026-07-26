El Barcelona ha entrado en una carrera frenética por cerrar el fichaje del delantero kosovar Vjosa Aslani, estrella del Hoffenheim alemán, como posible sustituto del español Ferran Torres, cuyo futuro se ha vuelto incierto con el club catalán pese a su brillante actuación en la final del Mundial 2026, en un contexto marcado por las dudas del jugador a la hora de renovar su contrato, que expira dentro de un año, en medio de un fuerte interés parisino y madrileño.

Según el diario catalán Sport, Aslani, de 23 años, que anotó 11 goles y dio 8 asistencias con el Hoffenheim en 35 partidos la temporada pasada, se ha convertido en el foco de atención del conjunto blaugrana como una prometedora opción ofensiva, sobre todo porque la cláusula de rescisión de su contrato es de tan solo 29 millones de euros, lo que lo convierte en un fichaje relativamente asequible dada la situación financiera del club.

Torres, entre la renovación y la salida

El Barcelona afronta un verdadero dilema con Torres, de 26 años, quien se convirtió en héroe nacional en España tras marcar un gol decisivo en la última final del Mundial. El club desea ampliar su contrato, al que le queda un año de vigencia, pero el jugador se plantea seriamente marcharse en medio de un fuerte interés del Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid, lo que ha llevado a la dirección catalana a buscar alternativas de forma urgente.

Aslani aplaza al Leipzig a la espera del Barcelona

Pese al acuerdo inicial de Aslani para incorporarse al Leipzig alemán, el delantero kosovar se toma su tiempo antes de tomar la decisión definitiva a la espera de una oferta oficial del Barcelona, en una clara señal de que prefiere fichar por el club catalán si este presenta una propuesta concreta.

El factor tiempo supone una presión creciente para la dirección del Barcelona, que ahora se ve obligada a resolver con rapidez primero el asunto de Torres antes de moverse oficialmente por Aslani, sobre todo porque el Leipzig presiona al jugador para que defina su situación, lo que podría hacer que los blaugranas pierdan la oportunidad de incorporar a uno de los talentos emergentes más destacados de la Bundesliga.