Sven Mijnans fue el sábado por la noche una de las grandes figuras del PSV, que goleó 7-0 al Willem II. El centrocampista marcó un gol espectacular, dio una asistencia y compareció satisfecho ante las cámaras de ESPN. «Cuando ganas 7-0, marcas un gol y das asistencias, te sientes bien», afirmó Mijnans.

Para Mijnans, la actuación colectiva del PSV fue el principal motivo de satisfacción, entre otras cosas porque los siete goles los marcaron jugadores distintos. «También me pareció que los compañeros que entraron aportaron su granito de arena y dieron un impulso extra al equipo», explicó. «Todo lo que llevamos haciendo juntos estas últimas semanas hoy se ha traducido en goles, y eso está muy bien».

El propio Mijnans firmó uno de los goles más bonitos de la noche al rematar de primeras un centro de Sergiño Dest. El balón entró tras tocar la parte inferior del larguero. «Vi que un jugador se elevaba, pero en un momento dado dejé de verlo saltar», recordó. «Entonces pensé que podía rematar, y el balón entró muy bien».

Según Mijnans, el remate exigía bastante técnica porque el balón no le llegó del todo bien al pie. «El balón venía un poco por el centro, así que tuve que golpearlo con el interior para enviarlo hacia la esquina más alejada», explicó el centrocampista. «Suena muy fácil, pero entró a la perfección».

Al PSV le vendrá bien esta confianza de cara al partido de la Champions League contra el Club Brujas, previsto para el miércoles. «Somos un equipo, una familia, y entre todos hemos vuelto a firmar una gran actuación», afirmó Mijnans, que quiere dar continuidad a lo mostrado ante el FC Porto (victoria por 0-1). «Queremos hacer en el próximo partido lo mismo que hicimos allí, pero no será fácil, porque el Brujas tiene un equipo realmente bueno este año».

Mijnans también espera con ilusión su primera titularidad en casa en la Champions League, aunque está especialmente satisfecho con su evolución personal en el PSV. «Todavía no he sido titular en un partido de Champions League en casa, pero otros compañeros me han dicho que tiene algo más y que es enormemente especial», señaló el centrocampista. «Desde hace unas semanas, quizá incluso dos meses, noto que me encuentro realmente bien y que he encontrado mi sitio en el PSV».

M mijnans reconoció que no se sintió así desde el principio: tras su fichaje en verano, necesitó tiempo para adaptarse, en parte por la mudanza y la vida familiar con su hijo pequeño. «Al principio las cosas fueron un poco más difíciles y quizá también necesitaba encontrar mi sitio», contó, antes de admitir que mantuvo buenas conversaciones al respecto. «Suena un poco tonto, pero quizá al principio lo subestimé un poco. Ahora todo está bajo control y hay estabilidad».