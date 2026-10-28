El brasileño Neymar, estrella del Santos, recibió una sanción de dos partidos de suspensión, después de que la Segunda Comisión Disciplinaria del Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil lo declarara culpable por taparse la boca con la mano durante un enfrentamiento con un jugador rival, en un incidente considerado una infracción de la conocida como "ley Vinicius".

La norma, aplicada en las competiciones brasileñas, sanciona a los jugadores que se tapan la boca mientras hablan dentro del terreno de juego, en el marco de las medidas destinadas a reforzar la transparencia y combatir los comportamientos contrarios a la ética deportiva.

Según informó el diario español "Marca", durante las deliberaciones de la comisión se planteó una propuesta de suspender a Neymar 4 partidos, pero la mayoría se decantó finalmente por sancionarlo con dos partidos de suspensión.

La decisión todavía es recurrible ante el pleno del tribunal.

Expulsión de Neymar tras la intervención del videoarbitraje

El incidente se remonta al partido entre Santos y Bahía, que se disputó el pasado sábado en el estadio Vila Belmiro y terminó con empate 1-1 en el marco de la competición del Brasileirão.

Antes del inicio de la segunda parte, Neymar protagonizó un enfrentamiento con Rodrigo Nestor, centrocampista del Bahía, después de que ambos jugadores ya hubieran tenido un roce durante la primera parte. Durante la discusión, la antigua estrella del Barcelona y el Paris Saint-Germain se llevó la mano a la boca, en un intento de ocultar lo que decía.

Nestor se dirigió directamente al árbitro para informarle de lo sucedido, pero este aseguró que no había visto el incidente por sí mismo, antes de recibir un aviso de la tecnología del videoarbitraje asistente, que le llevó a mostrar la tarjeta roja directa a Neymar.

Los acontecimientos no se detuvieron en la expulsión, ya que el informe arbitral señaló que el jugador corrió hacia el banquillo del equipo visitante tras ser expulsado, intentando enfrentarse a su rival, lo que obligó a sus compañeros a sujetarlo e impedir que llegara hasta él.

Neymar, acusado de atentar contra la transparencia

Delmiro Campos, responsable de la investigación del caso, consideró que la actuación de Neymar representa un intento de ocultar lo que se dijo durante el enfrentamiento, algo que contradice los principios de transparencia y ética deportiva.

Campos declaró: "Desde el punto de vista objetivo, el gesto de taparse la boca en el contexto de un enfrentamiento dirigido al rival, siendo consciente de la ilegalidad de este acto, son dos cuestiones que no pueden ponerse en duda".

Por su parte, los abogados de Neymar defendieron al jugador, asegurando que la situación no incluyó hostilidad ni una disputa grave entre ambas partes, sino que se limitó a un intercambio de palabras en un ambiente de broma y diversión.

El abogado Marcelo Mendes afirmó durante la audiencia: "No todo gesto de taparse la boca está contemplado por la ley Vinicius, y el jugador se llevó la mano a la boca de forma instintiva".