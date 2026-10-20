Un informe periodístico afirmó este martes que la inteligencia artificial ya ha decidido a su candidato favorito para el Balón de Oro de 2026.

El sitio web "Foot Mercato" señaló que, según las previsiones de la empresa francesa "Affisia", especializada en datos e inteligencia artificial, Lamine Yamal encabeza la lista de candidatos con un 23 % de probabilidades de ganar el premio, por delante de Harry Kane (21 %) y Kylian Mbappé (19 %).

Rodri y Lionel Messi completan los cinco primeros puestos con un 19 % y un 18 %, respectivamente.

Para determinar esta clasificación, el modelo combina el rendimiento individual y colectivo, la cobertura mediática de los jugadores y los patrones de votación anteriores.



La empresa se apoya en un modelo predictivo basado en un algoritmo de clasificación llamado "bosque aleatorio", que compara distintos escenarios utilizando datos de su propio índice de jugadores.

La compañía asegura haber identificado a los cinco primeros jugadores de la lista de los cinco mejores de la edición de 2025, que ganó Ousmane Dembélé, y además presume de una tasa de precisión del 75 % para el Mundial de 2026.

En un año dominado por el Mundial, la inteligencia artificial coloca al emergente astro del Barcelona en lo más alto, aunque ello no le garantiza ganar el título.