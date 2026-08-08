Su exagente: el Balón de Oro esperaba a Neymar en el Real Madrid

Wagner Ribeiro, exagente de la estrella brasileña Neymar da Silva, reveló nuevos detalles sobre los entresijos del traspaso del jugador al Barcelona en 2013, asegurando que el futbolista estuvo a solo un paso de firmar por el Real Madrid, y subrayando que habría conquistado el Balón de Oro si hubiera vestido la camiseta blanca.

La incorporación de Neymar al Barcelona en 2013 representaba uno de los mayores fichajes del fútbol mundial; sin embargo, el escenario estuvo cerca de tomar un rumbo completamente distinto, ya que el delantero brasileño, que era entonces uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol brasileño, despertó el interés del Barcelona y del Real Madrid desde muy pronto, antes de abandonar el Santos. De hecho, su traspaso al club catalán estuvo precedido de años de contactos, viajes, negociaciones y ofertas presentadas por los dos gigantes de España.

Wagner Ribeiro, que acompañó a Neymar durante buena parte de su adolescencia y sus primeros años como jugador profesional, explicó nuevos detalles sobre esta feroz competencia durante una extensa entrevista concedida a la cadena "GE Globo", asegurando que trabajó personalmente para llevar al delantero al Santiago Bernabéu y que negoció de forma directa con el presidente Florentino Pérez, lo que colocó al Real Madrid muy cerca de cerrar la operación.

Ribeiro afirmó que el Real Madrid llegó a una posición de absoluta ventaja en la carrera por la contratación de Neymar, hasta el punto de que solo faltaba la aprobación del Santos para cerrar la operación. Al respecto, señaló: "Todo estaba acordado con Florentino, y los abogados del Real Madrid estaban en São Paulo. Solo nos faltaba una condición: que el Santos diera su aprobación".

El agente reconoció que su deseo personal era llevar al brasileño al Santiago Bernabéu, aunque la última palabra siempre fue del propio jugador, y explicó: "Yo quería que fuera al Real Madrid, claro que lo quería. Por todo. Pero no es el agente quien decide, sino el jugador".

Ribeiro también fue testigo del viaje de Neymar a Barcelona y de su presentación como nuevo jugador del equipo catalán, si bien su relación con el Real Madrid le hizo vivir aquellos momentos en una situación incómoda. Al respecto declaró: "Cuando viajé en el mismo avión que Neymar a Barcelona, para asistir a su presentación, me sentaron como si fuera un intruso. No participé en la celebración, sino que me quedé en un rincón".

Pese a sus intentos previos de llevarlo al Real Madrid, el agente no cuestiona la decisión que tomó la estrella brasileña, y añadió: "Jugó mucho junto a Suárez, Messi, Xavi e Iniesta... Allí solo había grandes estrellas. Y ganó todo. No hay ningún arrepentimiento".

Ribeiro reveló asimismo su participación en los contactos preliminares que precedieron a la salida de Neymar del Barcelona, aunque esta vez desde una posición diferente. Afirmó que se reunió en Ibiza con Neymar, su padre y Nasser Al-Khelaïfi para discutir la posibilidad del traspaso al Paris Saint-Germain, y explicó: "Nasser le ofrecía 25 millones de euros y nosotros pedíamos 40. Y cuando el padre de Neymar permitió que se filtrara que el Paris Saint-Germain pagaba 25 en París, el Barcelona mejoró la oferta y le dio 26. Y un año después, Neymar se marchó por 222 millones de euros y acabó consiguiendo 40".

Ribeiro señaló que la salida del Barcelona no tuvo que ver únicamente con el dinero, sino con el deseo del jugador de comenzar una nueva etapa, y dijo: "Neymar quería cambiar de aires y tenía la promesa de que el Paris Saint-Germain iba a construir un gran equipo".

El agente subrayó que Neymar tenía el nivel suficiente para ganar el Balón de Oro a lo largo de su carrera futbolística, y afirmó: "Si Neymar hubiera jugado en el Real Madrid, habría ganado el Balón de Oro. No tengo ninguna duda".