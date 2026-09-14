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Primera División - Jornada 5 14 sept 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Cómo ver Villarreal vs Real Betis en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Villarreal vs Real Betis se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Villarreal recibe al Real Betis en el Estadio de la Cerámica en un partido de Primera División este domingo 13 de septiembre de 2026, con ambos equipos llegando en momentos completamente distintos de la temporada.

El conjunto amarillo atraviesa su peor racha del curso. Tres derrotas consecutivas, incluyendo una caída por 3-2 ante el Borussia Dortmund en la Champions League el pasado martes, han dejado al equipo de Iñigo Pérez en el puesto 18 de la tabla de LaLiga. El Submarino Amarillo necesita una respuesta urgente en casa.

El Real Betis, en cambio, llega a Villarreal con el viento a favor. El equipo de Manuel Pellegrini goleó al Real Madrid 1-0 en LaLiga el 4 de septiembre y días después superó al Lille por 3-2 en su debut europeo, con Troy Parrott firmando el tanto decisivo en lo que fue su primera aparición en competición continental.

Parrott se ha convertido en uno de los delanteros más comentados del fútbol español en las últimas semanas. El internacional irlandés, formado en la cantera del Tottenham, llega al Estadio de la Cerámica con la confianza por las nubes tras su actuación estelar en Europa.

Villarreal ha encajado diez goles en sus últimos cinco partidos. Betis, por su parte, ha marcado nueve en ese mismo período. Los números apuntan a un encuentro abierto en el que la solidez defensiva del local será puesta a prueba.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Iñigo Pérez no podrá contar con Juan Foyth ni con Carlos Romero, ambos de baja por lesión. El once proyectado del Villarreal es: Luiz Junior; Sergi Cardona, Santiago Mouriño, Logan Costa, Renato Veiga; Nathan Saliba, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro, Santi Comesaña; Nicolas Pepé y Georges Mikautadze.

Manuel Pellegrini dispone de toda la plantilla disponible, sin lesiones ni sanciones que lamentar. El once previsto del Real Betis es: Álvaro Vallés; Marc Bartra, Francisco García, Héctor Bellerín, Natan; Isco, Antony, Facundo Bernal, Marc Roca, Pablo Fornals; Troy Parrott.

Forma

El Villarreal no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con un balance de dos empates y tres derrotas. El resultado más reciente fue la derrota por 3-2 ante el Borussia Dortmund en la Champions League. En esa misma racha también cayeron 2-3 ante el Deportivo de A Coruña en LaLiga y perdieron 1-0 frente al Alavés. En total, el equipo ha marcado ocho goles y ha encajado diez en esos cinco encuentros.

El Real Betis ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con una sola derrota. El resultado más reciente fue la victoria por 3-2 ante el Lille en la Champions League, y previamente se impusieron 1-0 al Real Madrid en LaLiga. Su única derrota en ese período llegó ante el Levante, donde encajaron cinco goles en un 5-2. Betis ha anotado nueve goles y ha recibido siete en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 17 de enero de 2026 en LaLiga, cuando el Real Betis venció al Villarreal por 2-0 como local. Antes de esa cita, los dos equipos empataron 2-2 en el Estadio de la Cerámica en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos ligueros, el Villarreal acumula tres victorias frente a las dos del Betis, aunque el conjunto sevillano se ha impuesto en los dos duelos más recientes.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Villarreal ocupa el puesto 18 mientras que el Real Betis se sitúa en séptima posición.