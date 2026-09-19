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Cómo ver Villarreal vs Levante: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Villarreal vs Levante
Villarreal
Levante
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Villarreal y Levante. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Villarreal recibe a Levante en el Estadio de la Cerámica en un duelo de LaLiga entre dos equipos que necesitan sumar puntos para alejarse de la zona baja de la clasificación. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 7
Estadio de la Ceramica

Cómo sintonizar el Villarreal vs Levante

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Acerca del encuentro

Los amarillos llegan a este partido en un momento delicado. Iñigo Pérez no ha conseguido que su equipo gane en sus últimos cuatro compromisos ligueros, y los problemas defensivos han sido una constante preocupante durante las últimas semanas.

Sin embargo, el equipo castellonense viene de romper su mala racha con una victoria a domicilio ante el Málaga, un resultado que puede servir de punto de inflexión para recuperar la confianza.

Levante llega al partido con sus propias dificultades. Luis Castro dirige a un equipo irregular que alterna actuaciones prometedoras con resultados decepcionantes, y que aún no ha logrado encadenar victorias consecutivas en lo que va de temporada.

Los granotas cayeron 4-2 ante el Barcelona en su último partido de liga, aunque antes de eso habían mostrado su capacidad goleadora con una contundente victoria sobre el Real Betis.

Con ambos equipos situados en la zona media-baja de la tabla y necesitados de regularidad, el partido en la Cerámica se presenta como una oportunidad para que cualquiera de los dos dé un paso adelante en la clasificación.

Noticias de los equipos y escuadras

Villarreal contra Levante alineaciones probables

4-4-2
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Formación
Levante crest
Levante
LEV
4-3-3
P. GulacsiP. GulacsiR. VeigaR. VeigaP. NavarroP. NavarroA. FreemanA. FreemanS. CardonaS. CardonaP. GueyeP. GueyeN. PepeN. PepeA. MoleiroA. MoleiroN. SalibaN. SalibaG. MikautadzeG. MikautadzeG. MorenoG. MorenoM. RyanM. RyanA. MandiA. MandiN. PerezN. PerezA. De La FuenteA. De La FuenteM. SanchezM. SanchezE. BardeliE. BardeliJ. OlasagastiJ. OlasagastiO. ReyO. ReyT. FernandezT. FernandezR. BrugueR. BrugueI. RomeroI. Romero
Levante crest
Levante
LEV
4-4-2
Villarreal

Once inicial

Levante

Manager

  • I. Perez
  • L. Castro

Iñigo Pérez podría alinear a Peter Gulacsi bajo palos, con una defensa formada por Renato Veiga, Pau Navarro, Alex Freeman y Sergi Cardona. En el centro del campo apuntan Tajon Buchanan, Santi Comesaña y Nathan Saliba, mientras que Ilias Akhomach, Ayoze Pérez y Alberto Moleiro completarían el once. El cuerpo técnico no ha reportado bajas por lesión ni sanción en el plantel local.

En el bando visitante, Luis Castro no podrá contar con Etta Eyong, Alejandro Primo ni Hugo Sotelo, todos ellos en la enfermería. El once probable de Levante podría estar formado por Mathew Ryan; Aissa Mandi, Jeremy Toljan, Adrián De La Fuente, Manuel Sánchez; Roger Brugué, Víctor García, Jon Olasagasti; Axel Tape, Petar Ratkov y Dani Requena. No hay suspendidos en el equipo visitante.

Forma

VIL

VIL - Formulario

ALA
L1-0
COR
L2-3
BVB
L3-2
BET
L1-2
MAL
W1-3
Gol marcado (encajado)
8/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LEV

LEV - Formulario

ESP
L3-0
OSA
D0-0
BET
W5-2
MAL
D0-0
BAR
L2-4
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Villarreal llega con un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos competitivos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-1 ante el Málaga, que rompió una racha de cuatro encuentros sin ganar. Antes de esa victoria, los amarillos cayeron 2-1 ante el Real Betis en LaLiga y perdieron 3-2 frente al Borussia Dortmund en la Liga de Campeones. En conjunto, Villarreal ha marcado ocho goles y encajado diez en esos cinco partidos.

Levante acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros ligueros. El más reciente fue la derrota 4-2 ante el Barcelona, mientras que el mejor resultado del período fue la goleada 5-2 sobre el Real Betis. Los de Castro también empataron a cero con Málaga y Osasuna, y perdieron 3-0 ante el Espanyol. En total, han anotado siete goles y recibido once.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

VillarrealEmpateLevante
4
0
1
Amistosos
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Levante badge
Levante
LEV
0
F
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
5
Levante badge
Levante
LEV
1
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
F
Amistosos
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
Levante badge
Levante
LEV
1
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
10Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un amistoso disputado el 5 de agosto de 2026, con victoria del Villarreal por 1-0. En LaLiga, el último precedente data del 2 de mayo de 2026, cuando el Villarreal se impuso en casa por 5-1. Revisando los cinco últimos enfrentamientos entre ambos, el Villarreal acumula tres victorias por una del Levante, con un duelo adicional también favorable a los amarillos.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7610297+2219
D
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
W
W
L
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
650186+215
W
W
W
L
W
4
SevillaSevillaSEV
7421107+314
D
W
W
D
L
5
Atlético MadridAtlético MadridATM
6411146+813
W
W
L
W
D
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
L
D
W
W
D
8
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
10
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
11
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
12
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
13
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
14
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
15
VillarrealVillarrealVIL
61231011-15
W
L
L
L
D
16
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
17
GetafeGetafeGET
612337-45
L
D
D
L
W
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
W
L
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
6033311-83
L
D
D
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de LaLiga, Villarreal ocupa la decimocuarta posición y Levante la decimoquinta, lo que convierte este partido en un duelo directo entre dos equipos que buscan distanciarse de los puestos de descenso.

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