Villarreal recibe a Levante en el Estadio de la Cerámica en un duelo de LaLiga entre dos equipos que necesitan sumar puntos para alejarse de la zona baja de la clasificación. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 7 20 sept 2026 - 12:30 Estadio de la Ceramica

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Acerca del encuentro

Los amarillos llegan a este partido en un momento delicado. Iñigo Pérez no ha conseguido que su equipo gane en sus últimos cuatro compromisos ligueros, y los problemas defensivos han sido una constante preocupante durante las últimas semanas.

Sin embargo, el equipo castellonense viene de romper su mala racha con una victoria a domicilio ante el Málaga, un resultado que puede servir de punto de inflexión para recuperar la confianza.

Levante llega al partido con sus propias dificultades. Luis Castro dirige a un equipo irregular que alterna actuaciones prometedoras con resultados decepcionantes, y que aún no ha logrado encadenar victorias consecutivas en lo que va de temporada.

Los granotas cayeron 4-2 ante el Barcelona en su último partido de liga, aunque antes de eso habían mostrado su capacidad goleadora con una contundente victoria sobre el Real Betis.

Con ambos equipos situados en la zona media-baja de la tabla y necesitados de regularidad, el partido en la Cerámica se presenta como una oportunidad para que cualquiera de los dos dé un paso adelante en la clasificación.

Noticias de los equipos y escuadras

Iñigo Pérez podría alinear a Peter Gulacsi bajo palos, con una defensa formada por Renato Veiga, Pau Navarro, Alex Freeman y Sergi Cardona. En el centro del campo apuntan Tajon Buchanan, Santi Comesaña y Nathan Saliba, mientras que Ilias Akhomach, Ayoze Pérez y Alberto Moleiro completarían el once. El cuerpo técnico no ha reportado bajas por lesión ni sanción en el plantel local.

En el bando visitante, Luis Castro no podrá contar con Etta Eyong, Alejandro Primo ni Hugo Sotelo, todos ellos en la enfermería. El once probable de Levante podría estar formado por Mathew Ryan; Aissa Mandi, Jeremy Toljan, Adrián De La Fuente, Manuel Sánchez; Roger Brugué, Víctor García, Jon Olasagasti; Axel Tape, Petar Ratkov y Dani Requena. No hay suspendidos en el equipo visitante.

Forma

Villarreal llega con un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos competitivos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-1 ante el Málaga, que rompió una racha de cuatro encuentros sin ganar. Antes de esa victoria, los amarillos cayeron 2-1 ante el Real Betis en LaLiga y perdieron 3-2 frente al Borussia Dortmund en la Liga de Campeones. En conjunto, Villarreal ha marcado ocho goles y encajado diez en esos cinco partidos.

Levante acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros ligueros. El más reciente fue la derrota 4-2 ante el Barcelona, mientras que el mejor resultado del período fue la goleada 5-2 sobre el Real Betis. Los de Castro también empataron a cero con Málaga y Osasuna, y perdieron 3-0 ante el Espanyol. En total, han anotado siete goles y recibido once.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un amistoso disputado el 5 de agosto de 2026, con victoria del Villarreal por 1-0. En LaLiga, el último precedente data del 2 de mayo de 2026, cuando el Villarreal se impuso en casa por 5-1. Revisando los cinco últimos enfrentamientos entre ambos, el Villarreal acumula tres victorias por una del Levante, con un duelo adicional también favorable a los amarillos.

Clasificación

En la clasificación actual de LaLiga, Villarreal ocupa la decimocuarta posición y Levante la decimoquinta, lo que convierte este partido en un duelo directo entre dos equipos que buscan distanciarse de los puestos de descenso.