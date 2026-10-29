Dónde ver Villarreal vs Espanyol en directo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El Villarreal recibe al Espanyol en el Estadio de la Cerámica en un duelo de LaLiga que llega cargado de tensión para el conjunto visitante. El Submarino Amarillo, bajo las órdenes de Íñigo Pérez, busca consolidarse en la primera mitad de la tabla tras una semana intensa en el plano competitivo. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 11 30 oct 2026 - 16:00 Estadio de la Ceramica

Cómo ver Villarreal vs Espanyol en directo hoy

El Villarreal vs Espanyol se podrá ver en directo a través de Movistar+, el canal de televisión que emite el partido en España.

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Acerca del encuentro

El equipo local llega en un buen momento de forma. Tras caer ante el Liverpool en la Liga de Campeones, el Villarreal respondió con una victoria en Mestalla frente al Valencia y una goleada copera al CD Manacor, lo que refleja la capacidad del equipo para sobreponerse a los contratiempos y mantener el ritmo en todas las competiciones.

El Espanyol, en cambio, atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada. El conjunto catalán llega a Villarreal después de consumar una eliminación bochornosa en la Copa del Rey ante el Sestao, equipo de cuarta categoría, un resultado que precipitó la destitución de Manolo González y la llegada de Eder Sarabia al banquillo. La presión sobre el nuevo técnico es máxima desde el primer minuto.

En la tabla, la situación del Espanyol es alarmante. El equipo periquito ocupa el puesto 18 con apenas ocho puntos, inmerso de lleno en la zona de descenso, mientras que el Villarreal se sitúa en décima posición con mayor comodidad. La diferencia de contexto entre ambos clubes convierte este encuentro en algo más que un simple derbi.

Con el Espanyol necesitado de puntos de forma urgente y el Villarreal con la oportunidad de distanciarse de la zona baja, el partido promete intensidad desde el primer balón.

Noticias de los equipos y escuadras

El Villarreal de Íñigo Pérez no podrá contar con Carlos Romero, Nicolás Pépé ni Ilias Akhomach por lesión, mientras que Pape Gueye cumple sanción y no estará disponible. El once probable del Submarino Amarillo apunta a Peter Gulacsi en portería, con una defensa formada por Renato Veiga, Santiago Mouriño, Juan Foyth y Alex Freeman. En el centro del campo se espera la presencia de Santi Comesaña y Alberto Moleiro, con Tajon Buchanan y Carlos Maciá en las bandas, y el ataque liderado por Gerard Moreno y Ayoze Pérez.

El Espanyol llega a Villarreal con las bajas de Kike García, Vanja Drkusic y Jofre Carreras por lesión. Eder Sarabia, nuevo técnico periquito, podría alinear un once con Ángel Fortuño bajo palos, una defensa de cuatro con Quilindschy Hartman, Leandro Cabrera, Omar El Hilali y Unai Núñez, y una línea de mediapunta con Javi Hernández, Bryan Zaragoza, Edu Expósito y Pol Lozano apoyando a Alex Calatrava y Roberto Fernández en ataque.

Forma

El Villarreal suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con diez goles anotados y nueve encajados. Su resultado más reciente fue una contundente goleada por 5-0 al CD Manacor en Copa del Rey, y antes de eso se impuso por 2-1 al Valencia en LaLiga. La única derrota en ese tramo llegó en la Liga de Campeones ante el Liverpool por 4-3, un partido en el que el conjunto amarillo llegó a ir ganando 2-0 antes de que los ingleses dieran la vuelta al marcador.

El Espanyol llega en una situación radicalmente distinta, con cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros, habiendo marcado cinco goles y encajado diez. Su último partido fue la dolorosa eliminación copera ante el Sestao por 4-3 en la prórroga, y en liga no gana desde hace varias jornadas, con derrotas recientes ante el Racing de Santander y el Atlético de Madrid.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 9 de febrero de 2026 en LaLiga, con victoria del Villarreal por 4-1 en el Estadio de la Cerámica. En los últimos cinco enfrentamientos directos en Primera División, el Villarreal domina claramente con cuatro victorias frente al único triunfo del Espanyol, que se produjo en noviembre de 2025 cuando los catalanes ganaron 2-0 como local. El conjunto amarillo ha marcado catorce goles y encajado seis en esa secuencia de partidos.

Clasificación

En la clasificación de LaLiga, el Villarreal ocupa la décima posición, una situación que le permite afrontar el partido con cierta tranquilidad y sin presiones inmediatas. El Espanyol, en cambio, es decimoctavo y se encuentra en zona de descenso, lo que convierte este desplazamiento a Villarreal en un partido de necesidad absoluta para los de Eder Sarabia.