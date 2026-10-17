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Cómo ver Villarreal vs Elche: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Villarreal vs Elche
Villarreal
Elche
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Villarreal y Elche, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 9
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Cómo ver Villarreal vs Elche en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Villarreal y Elche podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+, que ofrecen cobertura de la Primera División española. Consulta las opciones disponibles a continuación para no perderte el encuentro.

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Villarreal recibe a Elche en el Estadio de la Cerámica en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos en la tabla clasificatoria.

El Submarino Amarillo atraviesa una semana cargada de emociones tras superar al Nápoles en la Champions League, aunque esa alegría europea contrasta con sus dificultades en liga, donde acumula una derrota ante el Real Madrid en su último compromiso doméstico.

Inigo Perez tendrá que gestionar el desgaste físico y emocional de una plantilla que ha competido en dos frentes exigentes en cuestión de días. La presión de mantener el nivel en casa añade un matiz adicional a este encuentro.

Elche llega a Villarreal desde una posición comprometida en la clasificación, aunque su reciente empate ante el Celta de Vigo demuestra que el equipo de Martin Anselmi tiene capacidad para sumar puntos fuera de casa. Su victoria ante el Espanyol también evidencia que pueden ser peligrosos cuando encuentran el ritmo.

Ambos equipos necesitan los tres puntos para alejarse de la zona baja y este partido ofrece una oportunidad directa de mejorar su situación. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Villarreal contra Elche alineaciones probables

4-4-2
Villarreal crest
Villarreal
VIL
page.match.formation.title
Elche crest
Elche
ELC
4-4-2
P. GulacsiP. GulacsiJ. FoythJ. FoythR. VeigaR. VeigaS. CardonaS. CardonaA. FreemanA. FreemanN. SalibaN. SalibaA. MoleiroA. MoleiroI. AkhomachI. AkhomachP. GueyeP. GueyeG. MikautadzeG. MikautadzeAyoze PérezAyoze PérezM. DituroM. DituroV. ChustV. ChustF. RedondoF. RedondoR. SanchezR. Sanchezteam-logoR. RevivoJ. MorcilloJ. MorcilloG. VillarG. VillarT. LemarT. LemarG. ValeraG. ValeraL. CepedaL. CepedaF. NinoF. Nino
Elche crest
Elche
ELC
4-4-2
Villarreal

Once inicial

Elche

Manager

  • I. Perez
  • M. Anselmi

Inigo Perez no podrá contar con Tajon Buchanan ni Nicolas Pepe por lesión. El once proyectado para el Villarreal es el siguiente: Peter Gulacsi; Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona, Alex Freeman; Pape Gueye, Santi Comesana; Alberto Moleiro, Ilias Akhomach, Juan Foyth; Ayoze Pérez.

En el bando visitante, Martin Anselmi no dispondrá de Yago Santiago ni Adam Boayar, ambos en la enfermería. El once probable del Elche sería: Matias Dituro; Victor Chust, Javi Morcillo, Ruben Sanchez, Roy Revivo; Thomas Lemar, Marc Aguado, Gonzalo Villar; Fer Nino, German Valera, Tete Morente. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del partido.

Forma

VIL

VIL - Formulario

BET
L1-2
MAL
W1-3
LEV
W3-1
RMA
L1-0
NAP
W3-1
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ELC

ELC - Formulario

RSO
L2-3
ATH
D1-1
RMA
L2-3
ESP
W1-3
CEL
D0-0
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Villarreal llega con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Nápoles en la Champions League, mientras que antes cayó 1-0 ante el Real Madrid en LaLiga. El conjunto amarillo también sumó triunfos ante el Levante (3-1) y el Málaga (1-3 fuera de casa), aunque perdió ante el Real Betis (1-2). En total, el Villarreal ha marcado once goles y encajado ocho en ese período.

Elche presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. Su partido más reciente fue un empate sin goles ante el Celta de Vigo, precedido por una victoria a domicilio ante el Espanyol (1-3). Antes de eso, el equipo de Anselmi cayó ante el Real Madrid (2-3), empató con el Athletic Club (1-1) y perdió ante la Real Sociedad (2-3). El Elche ha anotado siete goles y ha recibido diez en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

VillarrealEmpateElche
3
0
2
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Elche badge
Elche
ELC
1
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
F
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
Elche badge
Elche
ELC
0
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
10Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 en el Estadio de la Cerámica, con victoria del Villarreal por 2-1 en un partido de Primera División. Antes de ese duelo, el Elche se impuso en casa por 1-3 en enero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Villarreal acumula tres victorias frente a las dos del Elche, con un total de doce goles repartidos entre ambos conjuntos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
8611188+1019
W
W
W
W
L
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
W
D
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
W
L
W
W
L
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
D
L
W
W
D
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
W
W
L
W
D
7
AlavésAlavésALA
8323128+411
L
D
L
L
W
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
D
W
D
D
D
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
L
W
W
L
L
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
L
L
W
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
L
W
L
D
D
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
D
L
L
W
L
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
L
D
L
L
L
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
D
D
L
L
D
18
ElcheElcheELC
81341117-66
D
W
L
D
L
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
D
L
W
L
L
20
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Villarreal ocupa la undécima posición, mientras que el Elche se sitúa en el decimoctavo puesto. Esa diferencia de siete plazas refleja la urgencia del equipo visitante, que necesita puntuar para alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Villarreal busca consolidarse en la zona media de la tabla.

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