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Primera División - Jornada 9 17 oct 2026 - 10:15 Estadio de la Ceramica

Cómo ver Villarreal vs Elche en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Villarreal y Elche podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+, que ofrecen cobertura de la Primera División española. Consulta las opciones disponibles a continuación para no perderte el encuentro.

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Villarreal recibe a Elche en el Estadio de la Cerámica en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos en la tabla clasificatoria.

El Submarino Amarillo atraviesa una semana cargada de emociones tras superar al Nápoles en la Champions League, aunque esa alegría europea contrasta con sus dificultades en liga, donde acumula una derrota ante el Real Madrid en su último compromiso doméstico.

Inigo Perez tendrá que gestionar el desgaste físico y emocional de una plantilla que ha competido en dos frentes exigentes en cuestión de días. La presión de mantener el nivel en casa añade un matiz adicional a este encuentro.

Elche llega a Villarreal desde una posición comprometida en la clasificación, aunque su reciente empate ante el Celta de Vigo demuestra que el equipo de Martin Anselmi tiene capacidad para sumar puntos fuera de casa. Su victoria ante el Espanyol también evidencia que pueden ser peligrosos cuando encuentran el ritmo.

Ambos equipos necesitan los tres puntos para alejarse de la zona baja y este partido ofrece una oportunidad directa de mejorar su situación. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Inigo Perez no podrá contar con Tajon Buchanan ni Nicolas Pepe por lesión. El once proyectado para el Villarreal es el siguiente: Peter Gulacsi; Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona, Alex Freeman; Pape Gueye, Santi Comesana; Alberto Moleiro, Ilias Akhomach, Juan Foyth; Ayoze Pérez.

En el bando visitante, Martin Anselmi no dispondrá de Yago Santiago ni Adam Boayar, ambos en la enfermería. El once probable del Elche sería: Matias Dituro; Victor Chust, Javi Morcillo, Ruben Sanchez, Roy Revivo; Thomas Lemar, Marc Aguado, Gonzalo Villar; Fer Nino, German Valera, Tete Morente. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del partido.

Forma

El Villarreal llega con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Nápoles en la Champions League, mientras que antes cayó 1-0 ante el Real Madrid en LaLiga. El conjunto amarillo también sumó triunfos ante el Levante (3-1) y el Málaga (1-3 fuera de casa), aunque perdió ante el Real Betis (1-2). En total, el Villarreal ha marcado once goles y encajado ocho en ese período.

Elche presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. Su partido más reciente fue un empate sin goles ante el Celta de Vigo, precedido por una victoria a domicilio ante el Espanyol (1-3). Antes de eso, el equipo de Anselmi cayó ante el Real Madrid (2-3), empató con el Athletic Club (1-1) y perdió ante la Real Sociedad (2-3). El Elche ha anotado siete goles y ha recibido diez en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de marzo de 2026 en el Estadio de la Cerámica, con victoria del Villarreal por 2-1 en un partido de Primera División. Antes de ese duelo, el Elche se impuso en casa por 1-3 en enero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Villarreal acumula tres victorias frente a las dos del Elche, con un total de doce goles repartidos entre ambos conjuntos.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Villarreal ocupa la undécima posición, mientras que el Elche se sitúa en el decimoctavo puesto. Esa diferencia de siete plazas refleja la urgencia del equipo visitante, que necesita puntuar para alejarse de los puestos de descenso, mientras que el Villarreal busca consolidarse en la zona media de la tabla.