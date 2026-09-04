Villarreal recibe al Deportivo de A Coruña en el Estadio de la Cerámica de Vila-real en un partido de Primera División que enfrenta a dos clubes con arranques de temporada muy distintos. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 4 5 sept 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Cómo ver Villarreal vs Deportivo de A Coruna en directo

El partido entre Villarreal y Deportivo de A Coruña se puede seguir en directo a través de Movistar+, que emite los encuentros de Primera División en España.

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Acerca del encuentro

El Submarino Amarillo llega al encuentro con solo dos puntos en sus dos primeros partidos ligueros, ambos empates a dos goles. Íñigo Pérez busca una primera victoria en casa que dé estabilidad a su equipo tras un inicio irregular.

El Deportivo, en cambio, llega con mayor confianza después de golear al Valencia por 3-1 en su última salida liguera. El conjunto gallego, recién ascendido y reforzado con una inversión cercana a los 25 millones de euros en diez fichajes, ha demostrado que tiene argumentos para competir en la élite.

La llegada de Pierre-Emerick Aubameyang al Riazor ha generado expectación en toda España. El delantero gabonés encabeza un ataque que el técnico Antonio Hidalgo ha construido para mantenerse en Primera División desde el primer día.

Villarreal, por su parte, presenta un once con nombres propios como Georges Mikautadze y Ayoze Pérez, aunque todavía no ha encontrado la regularidad necesaria para imponer su juego en casa.

Son los primeros compases de una temporada larga, pero los tres puntos en juego tienen un peso real para ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Íñigo Pérez dispone de toda la plantilla disponible para este partido, sin bajas por lesión ni sanción confirmadas. El técnico apunta a un once con Luiz Junior bajo palos, una defensa formada por Alex Freeman, Pau Navarro, Carlos Romero y Renato Veiga, y un centro del campo en el que Pape Gueye y Santi Comesaña acompañarían a Alberto Moleiro. En ataque, Nicolas Pepé y Ayoze Pérez darían soporte a Georges Mikautadze como referencia.

Antonio Hidalgo no podrá contar con Noé Carrillo por lesión ni con Adrià Altimira, que cumple sanción. El Deportivo apunta a un once con Leo Román en portería, una línea defensiva compuesta por Lucas Noubi, Bright Ede, Giacomo Quagliata y Ximo Navarro, y un bloque de mediapunta donde Mario Soriano, Lorenzo Amatucci y Luismi Cruz tendrían presencia. Bil Nsongo y Pierre-Emerick Aubameyang completarían el ataque. Se irá actualizando la información si hay novedades antes del partido.

Forma

Villarreal acumula dos empates y una derrota en sus tres últimos compromisos de Primera División. El resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Alavés el 28 de agosto, y antes de eso el equipo igualó a dos con el Atlético de Madrid y con el Racing de Santander. En los cinco últimos partidos entre competiciones oficiales y amistosos, el Submarino Amarillo registra dos victorias, dos empates y una derrota, con siete goles a favor y siete en contra.

El Deportivo llega con mejor dinámica reciente. Su última salida liguera fue una victoria por 3-1 frente al Valencia el 30 de agosto, un resultado que respalda la apuesta del club por construir una plantilla competitiva desde el primer día. En los cinco últimos encuentros, el conjunto gallego suma dos victorias, dos empates y una derrota, con seis goles marcados y cuatro encajados. Los dos empates ligueros anteriores, ante Málaga y Elche, ambos 1-1, muestran un equipo difícil de batir aunque todavía en proceso de asentamiento.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambos clubes en Primera División data del 12 de mayo de 2018, cuando el Deportivo recibió al Villarreal en su estadio y cayó por 2-4. Antes de eso, los dos equipos empataron 1-1 en el Estadio de la Cerámica el 7 de enero de 2018, y en la temporada anterior también se igualaron a cero en los dos encuentros ligueros. En los cinco últimos duelos registrados entre ambos, Villarreal domina con tres victorias frente a una del Deportivo, con un empate en el balance.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Deportivo de A Coruña ocupa la octava posición, mientras que el Villarreal se encuentra en el puesto 15.