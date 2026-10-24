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Primera División - Jornada 10 24 oct 2026 - 12:30 Estadio Mestalla

Cómo ver Valencia vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Valencia vs Villarreal se puede ver en directo a través de Movistar+, canal oficial para este encuentro de Primera División en España.

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El Estadio Mestalla acoge uno de los derbis más cargados de rivalidad del fútbol español, cuando Valencia recibe a Villarreal en una nueva jornada de Primera División. Dos clubes de la Comunitat Valenciana se miden en un duelo que, más allá de los puntos, tiene mucho de orgullo regional.

Javier Aguirre dirige a un Valencia que atraviesa un momento delicado. Los che ocupan el último puesto de la clasificación y llegan a este partido sin haber ganado en sus cuatro encuentros más recientes, con dos empates consecutivos que no han bastado para aliviar la presión sobre el banquillo.

Por si fuera poco, el club ha vivido una semana de grandes movimientos fuera del campo. El consorcio estadounidense Pitchwise Holdings ha adquirido un 42 por ciento del capital del club en una operación valorada en 1.250 millones de euros, con una inyección inmediata de 100 millones. La nueva era que prometen los inversores llega en un momento en que el equipo necesita urgentemente resultados sobre el césped.

Villarreal, por su parte, afronta este desplazamiento con la mente todavía puesta en una semana europea intensa. El Submarino Amarillo cayó 4-3 en Anfield ante un Liverpool que remontó desde dos goles abajo, resultado que deja a Iñigo Pérez con trabajo por hacer antes de que llegue el derbi. En LaLiga, los amarillos ocupan la duodécima posición y buscan escalar posiciones en la tabla.

Con el Mestalla como escenario y el orgullo valenciano en juego, este partido promete emociones. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Javier Aguirre no podrá contar con Sergi Canós, Diego López ni Umar Sadiq, todos fuera por lesión. El técnico mexicano apunta a una alineación con Dimitrievski bajo palos, una defensa formada por Maffeo, Gayà, De Haas y Tarrega, y un centro del campo en el que Pepelu y Guido Rodríguez serán los ejes. Arriba, Danjuma y Hugo Duro liderarán el ataque junto a Raba y Guerra.

En el bando visitante, Iñigo Pérez tampoco tiene el plantel al completo: Nicolás Pépé y Carlos Romero están en la enfermería. El técnico del Villarreal podría alinear a Gulácsi en portería, con Veiga, Freeman, Cardona y Foyth formando la línea defensiva. En el mediocampo, Pape Gueye y Comesaña darían equilibrio, mientras que Buchanan, Akhomach, Moleiro y Ayoze Pérez completarían el bloque ofensivo.

Forma

Valencia llega al derbi con una racha que invita a la preocupación. En sus últimos cinco partidos de liga, los che suman un triunfo, dos empates y dos derrotas, con el más reciente de sus encuentros acabando en un empate sin goles ante el Athletic Club. El único triunfo en ese tramo llegó a domicilio frente al Alavés, y el equipo ha encajado con demasiada facilidad, perdiendo ante la Real Sociedad y el Sevilla.

Villarreal presenta una imagen más irregular de lo esperado. Los amarillos acumulan dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. La derrota en Liverpool fue la más reciente, aunque antes habían superado al Nápoles en la Champions League por 3-1. En liga, el empate sin goles ante el Elche fue el resultado más próximo antes del viaje a Anfield. En conjunto, el Submarino ha marcado diez goles y encajado nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de febrero de 2026, cuando Villarreal se impuso 2-1 como local en un partido de Primera División. En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos clubes, Villarreal acumula tres victorias por una de Valencia, con un empate. El único triunfo reciente de los che llegó en octubre de 2025, cuando ganaron 2-0 en el Mestalla.

Clasificación

En la tabla de Primera División, Valencia ocupa la decimonovena posición, mientras que Villarreal se sitúa en el duodécimo lugar. Los locales necesitan puntos con urgencia para salir de los puestos de descenso, mientras que los visitantes buscan acercarse a la zona europea.