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Primera División
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Cómo ver Valencia vs Villarreal: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Valencia vs Villarreal
Valencia
Villarreal
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Valencia y Villarreal, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 10
Estadio Mestalla
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Cómo ver Valencia vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Valencia vs Villarreal se puede ver en directo a través de Movistar+, canal oficial para este encuentro de Primera División en España.

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El Estadio Mestalla acoge uno de los derbis más cargados de rivalidad del fútbol español, cuando Valencia recibe a Villarreal en una nueva jornada de Primera División. Dos clubes de la Comunitat Valenciana se miden en un duelo que, más allá de los puntos, tiene mucho de orgullo regional.

Javier Aguirre dirige a un Valencia que atraviesa un momento delicado. Los che ocupan el último puesto de la clasificación y llegan a este partido sin haber ganado en sus cuatro encuentros más recientes, con dos empates consecutivos que no han bastado para aliviar la presión sobre el banquillo.

Por si fuera poco, el club ha vivido una semana de grandes movimientos fuera del campo. El consorcio estadounidense Pitchwise Holdings ha adquirido un 42 por ciento del capital del club en una operación valorada en 1.250 millones de euros, con una inyección inmediata de 100 millones. La nueva era que prometen los inversores llega en un momento en que el equipo necesita urgentemente resultados sobre el césped.

Villarreal, por su parte, afronta este desplazamiento con la mente todavía puesta en una semana europea intensa. El Submarino Amarillo cayó 4-3 en Anfield ante un Liverpool que remontó desde dos goles abajo, resultado que deja a Iñigo Pérez con trabajo por hacer antes de que llegue el derbi. En LaLiga, los amarillos ocupan la duodécima posición y buscan escalar posiciones en la tabla.

Con el Mestalla como escenario y el orgullo valenciano en juego, este partido promete emociones. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Valencia contra Villarreal alineaciones probables

4-2-3-1
Valencia crest
Valencia
VAL
page.match.formation.title
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
S. DimitrievskiS. DimitrievskiP. MaffeoP. MaffeoJosé GayàJosé GayàJ. De HaasJ. De HaasC. TarregaC. TarregaJ. GuerraJ. GuerraPepeluPepeluG. RodriguezG. RodriguezD. RabaD. RabaA. DanjumaA. DanjumaH. DuroH. DuroP. GulacsiP. GulacsiR. VeigaR. VeigaA. FreemanA. FreemanS. CardonaS. CardonaJ. FoythJ. FoythP. GueyeP. GueyeS. ComesanaS. ComesanaT. BuchananT. BuchananI. AkhomachI. AkhomachA. MoleiroA. MoleiroAyoze PérezAyoze Pérez
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
Valencia

Once inicial

Villarreal

Manager

  • Javier Aguirre Onaindía
  • I. Perez

Javier Aguirre no podrá contar con Sergi Canós, Diego López ni Umar Sadiq, todos fuera por lesión. El técnico mexicano apunta a una alineación con Dimitrievski bajo palos, una defensa formada por Maffeo, Gayà, De Haas y Tarrega, y un centro del campo en el que Pepelu y Guido Rodríguez serán los ejes. Arriba, Danjuma y Hugo Duro liderarán el ataque junto a Raba y Guerra.

En el bando visitante, Iñigo Pérez tampoco tiene el plantel al completo: Nicolás Pépé y Carlos Romero están en la enfermería. El técnico del Villarreal podría alinear a Gulácsi en portería, con Veiga, Freeman, Cardona y Foyth formando la línea defensiva. En el mediocampo, Pape Gueye y Comesaña darían equilibrio, mientras que Buchanan, Akhomach, Moleiro y Ayoze Pérez completarían el bloque ofensivo.

Forma

VAL

VAL - Formulario

SEV
L1-0
ALA
W0-1
RSO
L2-3
SAN
D2-2
ATH
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
VIL

VIL - Formulario

LEV
W3-1
RMA
L1-0
NAP
W3-1
ELC
D0-0
LIV
L4-3
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Valencia llega al derbi con una racha que invita a la preocupación. En sus últimos cinco partidos de liga, los che suman un triunfo, dos empates y dos derrotas, con el más reciente de sus encuentros acabando en un empate sin goles ante el Athletic Club. El único triunfo en ese tramo llegó a domicilio frente al Alavés, y el equipo ha encajado con demasiada facilidad, perdiendo ante la Real Sociedad y el Sevilla.

Villarreal presenta una imagen más irregular de lo esperado. Los amarillos acumulan dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. La derrota en Liverpool fue la más reciente, aunque antes habían superado al Nápoles en la Champions League por 3-1. En liga, el empate sin goles ante el Elche fue el resultado más próximo antes del viaje a Anfield. En conjunto, el Submarino ha marcado diez goles y encajado nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

ValenciaEmpateVillarreal
0
2
3
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Valencia badge
Valencia
VAL
1
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
F
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Valencia badge
Valencia
VAL
1
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
F
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Valencia badge
Valencia
VAL
0
F
3Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de febrero de 2026, cuando Villarreal se impuso 2-1 como local en un partido de Primera División. En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos clubes, Villarreal acumula tres victorias por una de Valencia, con un empate. El único triunfo reciente de los che llegó en octubre de 2025, cuando ganaron 2-0 en el Mestalla.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
W
W
L
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
L
W
D
W
W
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
W
W
W
L
W
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
L
D
L
W
W
7
AlavésAlavésALA
103341411+312
D
L
L
D
L
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
W
D
W
D
D
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
W
L
D
L
L
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
W
D
D
L
L
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
L
W
W
L
13
Athletic ClubAthletic ClubATH
823389-19
L
D
D
D
W
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
D
D
W
L
W
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
D
L
W
L
D
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
L
D
L
L
W
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
L
D
L
L
W
18
ElcheElcheELC
91441117-67
D
D
W
L
D
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
D
D
L
W
L
20
MálagaMálagaMAL
10055719-125
D
L
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Primera División, Valencia ocupa la decimonovena posición, mientras que Villarreal se sitúa en el duodécimo lugar. Los locales necesitan puntos con urgencia para salir de los puestos de descenso, mientras que los visitantes buscan acercarse a la zona europea.

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