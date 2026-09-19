Valencia recibe a Real Sociedad en el Estadio Mestalla en un partido de Primera División que llega en un momento de profunda turbulencia para los locales. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 7 20 sept 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Cómo sintonizar el Valencia vs Real Sociedad

El partido se puede seguir en directo a través de Movistar+. Las opciones de emisión en directo se indican a continuación.

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Acerca del encuentro

El Valencia atraviesa una crisis institucional y deportiva sin precedentes en lo que va de temporada. Tras una racha de cuatro derrotas consecutivas en LaLiga, el club prescindió del entrenador Carlos Corberan y del director general de fútbol Ron Gourlay, dejando al equipo en la última posición de la tabla. Oscar Sanchez asume el mando de forma interina con una plantilla mermada por las lesiones y un vestuario que arrastra el peso de semanas muy difíciles.

La búsqueda de un nuevo técnico no ha comenzado con buen pie. Ernesto Valverde rechazó la oferta del club, y las negociaciones se han reorientado hacia el veterano mexicano Javier Aguirre, con quien las conversaciones se han acelerado en los últimos días y que se perfila como el candidato principal para ocupar el banquillo.

Real Sociedad llega a Mestalla con sus propias preocupaciones. El equipo de Pellegrino Matarazzo cayó 3-0 ante el Atlético de Madrid en su último partido de liga y encajó una derrota 2-1 ante el Bournemouth en la Europa League, lo que ha generado presión sobre el conjunto txuri-urdin en las primeras semanas de la temporada.

Pese a las dificultades de ambos equipos, los visitantes parten como favoritos sobre un Valencia que no ha ganado ningún partido liguero esta temporada y que afronta este encuentro como una final para empezar a salir del fondo de la clasificación.

Noticias de los equipos y escuadras

Oscar Sanchez gestiona una lista de bajas considerable para este partido. Sergi Canos, Diego Lopez, Jose Copete, Umar Sadiq, Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, Luis Rioja y Cesar Tarrega están todos descartados, lo que limita seriamente las opciones del técnico interino. El once probable que maneja el cuerpo técnico local incluye a Stole Dimitrievski bajo palos, con Pablo Maffeo, José Gayà, Justin De Haas, Pepelu, Javier Guerra, Filip Ugrinic, Guido Rodriguez, Aaron Mayol, Arnaut Danjuma y Hugo Duro.

Por parte visitante, Pellegrino Matarazzo no podrá contar con Alvaro Odriozola ni Igor Zubeldia por lesión. El once proyectado de la Real incluye a Alex Remiro en portería, con Sergio Gómez, Mamadou Sarr, Jon Aramburu, Luken Beitia, Carlos Soler, Gonçalo Guedes, Ander Barrenetxea, Luka Sucic, Yangel Herrera y Mikel Oyarzabal.

Forma

El Valencia llega al partido con un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros de LaLiga. Su resultado más reciente fue una victoria 1-0 en campo del Alavés el 15 de septiembre, que rompió una mala racha, aunque antes de ese triunfo el equipo había encajado una goleada 5-0 ante el Barcelona y una derrota 1-0 en Sevilla. En total, los de Mestalla han marcado cinco goles y encajado siete en esos cinco partidos.

Real Sociedad acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. La derrota más reciente fue la caída 1-2 ante el Bournemouth en la Europa League el 17 de septiembre, mientras que el triunfo 3-2 en Elche representa el mejor resultado del periodo. En conjunto, la Real ha anotado seis goles y recibido siete en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 17 de mayo de 2026 en Primera División, cuando el Valencia se impuso 4-3 en el feudo de la Real Sociedad. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, el Valencia ha ganado dos y la Real Sociedad otros dos, con un empate, lo que refleja una rivalidad muy igualada. En términos globales, los precedentes recientes no otorgan ventaja clara a ninguno de los dos conjuntos.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Valencia ocupa la última posición, mientras que la Real Sociedad se sitúa en el puesto doce. El contraste de situaciones en la tabla resume perfectamente lo que está en juego para cada equipo en Mestalla.