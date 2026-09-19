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Primera División
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Cómo ver Valencia vs Real Sociedad: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Valencia vs Real Sociedad
Valencia
Real Sociedad
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Valencia y Real Sociedad. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Valencia recibe a Real Sociedad en el Estadio Mestalla en un partido de Primera División que llega en un momento de profunda turbulencia para los locales. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Primera División - Jornada 7
Estadio Mestalla

Cómo sintonizar el Valencia vs Real Sociedad

El partido se puede seguir en directo a través de Movistar+. Las opciones de emisión en directo se indican a continuación.

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Acerca del encuentro

El Valencia atraviesa una crisis institucional y deportiva sin precedentes en lo que va de temporada. Tras una racha de cuatro derrotas consecutivas en LaLiga, el club prescindió del entrenador Carlos Corberan y del director general de fútbol Ron Gourlay, dejando al equipo en la última posición de la tabla. Oscar Sanchez asume el mando de forma interina con una plantilla mermada por las lesiones y un vestuario que arrastra el peso de semanas muy difíciles.

La búsqueda de un nuevo técnico no ha comenzado con buen pie. Ernesto Valverde rechazó la oferta del club, y las negociaciones se han reorientado hacia el veterano mexicano Javier Aguirre, con quien las conversaciones se han acelerado en los últimos días y que se perfila como el candidato principal para ocupar el banquillo.

Real Sociedad llega a Mestalla con sus propias preocupaciones. El equipo de Pellegrino Matarazzo cayó 3-0 ante el Atlético de Madrid en su último partido de liga y encajó una derrota 2-1 ante el Bournemouth en la Europa League, lo que ha generado presión sobre el conjunto txuri-urdin en las primeras semanas de la temporada.

Pese a las dificultades de ambos equipos, los visitantes parten como favoritos sobre un Valencia que no ha ganado ningún partido liguero esta temporada y que afronta este encuentro como una final para empezar a salir del fondo de la clasificación.

Noticias de los equipos y escuadras

Valencia contra Real Sociedad alineaciones probables

4-2-3-1
Valencia crest
Valencia
VAL
Formación
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
S. DimitrievskiS. DimitrievskiP. MaffeoP. MaffeoJosé GayàJosé GayàJ. De HaasJ. De HaasPepeluPepeluJ. GuerraJ. Guerrateam-logoD. OtorbiG. RodriguezG. RodriguezA. MayolA. MayolA. DanjumaA. DanjumaH. DuroH. DuroA. RemiroA. RemiroSergio GómezSergio GómezJ. MartinJ. MartinJ. AramburuJ. AramburuI. ZubeldiaI. ZubeldiaC. SolerC. SolerGonçalo GuedesGonçalo GuedesA. BarrenetxeaA. BarrenetxeaL. SucicL. SucicB. TurrientesB. TurrientesM. OyarzabalM. Oyarzabal
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Valencia

Once inicial

Real Sociedad

Manager

  • O. Sanchez
  • P. Matarazzo

Oscar Sanchez gestiona una lista de bajas considerable para este partido. Sergi Canos, Diego Lopez, Jose Copete, Umar Sadiq, Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, Luis Rioja y Cesar Tarrega están todos descartados, lo que limita seriamente las opciones del técnico interino. El once probable que maneja el cuerpo técnico local incluye a Stole Dimitrievski bajo palos, con Pablo Maffeo, José Gayà, Justin De Haas, Pepelu, Javier Guerra, Filip Ugrinic, Guido Rodriguez, Aaron Mayol, Arnaut Danjuma y Hugo Duro.

Por parte visitante, Pellegrino Matarazzo no podrá contar con Alvaro Odriozola ni Igor Zubeldia por lesión. El once proyectado de la Real incluye a Alex Remiro en portería, con Sergio Gómez, Mamadou Sarr, Jon Aramburu, Luken Beitia, Carlos Soler, Gonçalo Guedes, Ander Barrenetxea, Luka Sucic, Yangel Herrera y Mikel Oyarzabal.

Forma

VAL

VAL - Formulario

BET
L0-1
COR
L3-1
BAR
L0-5
SEV
L1-0
ALA
W0-1
Gol marcado (encajado)
2/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
RSO

RSO - Formulario

ESP
W2-1
CEL
D0-0
ELC
W2-3
ATM
L0-3
BOU
L1-2
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Valencia llega al partido con un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros de LaLiga. Su resultado más reciente fue una victoria 1-0 en campo del Alavés el 15 de septiembre, que rompió una mala racha, aunque antes de ese triunfo el equipo había encajado una goleada 5-0 ante el Barcelona y una derrota 1-0 en Sevilla. En total, los de Mestalla han marcado cinco goles y encajado siete en esos cinco partidos.

Real Sociedad acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. La derrota más reciente fue la caída 1-2 ante el Bournemouth en la Europa League el 17 de septiembre, mientras que el triunfo 3-2 en Elche representa el mejor resultado del periodo. En conjunto, la Real ha anotado seis goles y recibido siete en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

ValenciaEmpateReal Sociedad
2
1
2
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Valencia badge
Valencia
VAL
4
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
F
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Valencia badge
Valencia
VAL
0
F
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Valencia badge
Valencia
VAL
0
F
6Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 17 de mayo de 2026 en Primera División, cuando el Valencia se impuso 4-3 en el feudo de la Real Sociedad. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, el Valencia ha ganado dos y la Real Sociedad otros dos, con un empate, lo que refleja una rivalidad muy igualada. En términos globales, los precedentes recientes no otorgan ventaja clara a ninguno de los dos conjuntos.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7610297+2219
D
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
W
W
L
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
650186+215
W
W
W
L
W
4
SevillaSevillaSEV
7421107+314
D
W
W
D
L
5
Atlético MadridAtlético MadridATM
6411146+813
W
W
L
W
D
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
L
D
W
W
D
8
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
10
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
11
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
12
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
13
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
14
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
15
VillarrealVillarrealVIL
61231011-15
W
L
L
L
D
16
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
17
GetafeGetafeGET
612337-45
L
D
D
L
W
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
W
L
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
6033311-83
L
D
D
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Valencia ocupa la última posición, mientras que la Real Sociedad se sitúa en el puesto doce. El contraste de situaciones en la tabla resume perfectamente lo que está en juego para cada equipo en Mestalla.

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