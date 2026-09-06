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Cómo ver Valencia vs Barcelona: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Valencia y Barcelona, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 4
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Cómo ver Valencia vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y live stream para ver Valencia vs Barcelona en directo están disponibles a continuación.

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El Barcelona visita el Estadio Mestalla para medirse al Valencia en LaLiga, un choque que llega en un momento muy distinto para cada uno de los dos clubes. Los de Hansi Flick aterrizan en Valencia como líderes del campeonato, con una racha de resultados que ya los sitúa como el equipo a batir en España.

Carlos Corberan afronta el partido en una situación delicada. El Valencia no ha ganado ninguno de sus tres primeros partidos de liga, acumulando dos derrotas y un empate que lo dejan en los puestos de descenso antes de que el mes de septiembre haya terminado.

El Barcelona, por su parte, llega a Mestalla con una contundencia que pocas veces se ve tan pronto en la temporada. Doce goles en tres jornadas de LaLiga, con victorias sobre el Athletic Club, el Elche y, más recientemente, el Rayo Vallecano por 5-2, dibujan a un equipo que no da señales de querer frenar.

Raphinha llega a este partido con un peso añadido: Flick lo ha nombrado capitán del Barcelona, convirtiéndose en el primer jugador brasileño en ostentar ese cargo de forma permanente en el club. El extremo llega como referencia total del vestuario azulgrana.

Hay, no obstante, una sombra sobre la convocatoria visitante. Lamine Yamal no se entrenó con el grupo en la sesión previa al partido y es duda para este desplazamiento. Su posible ausencia sería un golpe notable para los planes de Flick, aunque el plantel blaugrana tiene recursos para suplirlo.

El Valencia, pese a las dificultades, sabe que Mestalla puede ser un factor. La afición local espera que su equipo encuentre en casa la reacción que no ha llegado fuera. Corberan necesita puntos, y los necesita pronto.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Valencia vs Barcelona en directo, incluyendo el canal de TV, opciones de live stream y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Valencia contra Barcelona alineaciones probables

5-3-2
Valencia crest
Valencia
VAL
Formación
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
1S. Dimitrievski21J. Vazquez5C. Tarrega22A. Martinez4M. Diakhaby24P. Maffeo23F. Ugrinic8J. Guerra18Pepelu9H. Duro39R. Sato1Joan García24Eric García18G. Martin12X. Espart5Pau Cubarsí8Pedri10L. Yamal22M. Bernal7F. Lopez17A. Gordon11Raphinha
Barcelona crest
Barcelona
BAR
5-3-2
Valencia

Once inicial

Barcelona

Manager

  • C. Corberan
  • H. Flick

Carlos Corberan no podrá contar con Sergi Canos, Diego Lopez, Jose Copete, Guido Rodriguez, Justin De Haas ni Umar Sadiq, todos ellos en la enfermería. No hay sancionados. El once proyectado del Valencia sitúa a Stole Dimitrievski bajo palos, con una defensa formada por Jesus Vazquez, Cesar Tarrega, Arnau Martinez y Mouctar Diakhaby, y Hugo Duro como referencia ofensiva junto a Ryunosuke Sato, Filip Ugrinic, Pepelu, Javier Guerra y Pablo Maffeo.

Hansi Flick tampoco llega al completo. Roony Bardghji, Frenkie de Jong y Jesse Bisiwu son bajas confirmadas por lesión, y no hay sancionados. El once previsto del Barcelona apunta a Joan García en portería, con Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martin y Xavi Espart en defensa, Pedri, Marc Bernal y Fermin Lopez en el centro del campo, y Raphinha, Anthony Gordon y Lamine Yamal en ataque, aunque la presencia de este último está en el aire. Se actualizará la información si hay novedades antes del partido.

Forma

VAL

VAL - Formulario

CDT
L0-1
HER
W2-0
CEL
D0-0
BET
L0-1
COR
L3-1
Gol marcado (encajado)
3/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BAR

BAR - Formulario

BAS
W2-5
AHL
W2-1
ELC
W0-5
ATH
W2-0
RAY
W5-2
Gol marcado (encajado)
19/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Valencia acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su único triunfo llegó en un amistoso de pretemporada ante el Hércules, mientras que en LaLiga su balance es de dos derrotas y un empate. La más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Deportivo de A Coruña, precedida de una caída por 0-1 frente al Real Betis. En total, los valencianistas han marcado tres goles y encajado seis en ese período.

El Barcelona llega con un pleno de victorias en sus últimos cinco encuentros. En LaLiga ha ganado al Rayo Vallecano (5-2), al Athletic Club (2-0) y al Elche (0-5 como visitante), y también se impuso en sus dos amistosos previos ante el Al Ahly (2-1) y el Basilea (2-5). Los azulgranas han anotado 16 goles y encajado cuatro en ese tramo, con una portería a cero incluida.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

ValenciaEmpateBarcelona
1
0
4
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
6
Valencia badge
Valencia
VAL
0
F
Copa del Rey
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
7
Valencia badge
Valencia
VAL
1
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
5Goles marcados21
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron3/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos se disputó el 23 de mayo de 2026 en LaLiga, con victoria del Valencia por 3-1 en Mestalla. Antes de ese resultado, el Barcelona había goleado 6-0 en su estadio en septiembre de 2025. En los últimos cinco duelos, el Barcelona ha ganado tres, el Valencia uno, y hay un empate, con los azulgranas anotando 19 goles por seis del conjunto valencianista.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300122+109
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
L
W
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
4
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
W
W
D
D
5
AlavésAlavésALA
321051+47
W
D
W
6
OsasunaOsasunaOSA
321031+27
W
W
D
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
L
W
D
W
8
Athletic ClubAthletic ClubATH
420265+16
W
W
L
L
9
SevillaSevillaSEV
320165+16
L
W
W
10
LevanteLevanteLEV
31115504
W
D
L
11
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
L
W
L
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
W
L
D
L
13
Real SociedadReal SociedadRSO
411236-34
D
W
L
L
14
EspanyolEspanyolESP
310254+13
L
L
W
15
GetafeGetafeGET
310214-33
L
W
L
16
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
L
L
D
D
17
Celta VigoCelta VigoCEL
402214-32
D
L
L
D
18
ValenciaValenciaVAL
301214-31
L
L
D
19
ElcheElcheELC
301239-61
L
L
D
20
MálagaMálagaMAL
301217-61
L
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de LaLiga, el Barcelona ocupa la primera posición, mientras que el Valencia se encuentra en el puesto 18.

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