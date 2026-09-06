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Primera División - Jornada 4 6 sept 2026 - 10:15 Estadio Mestalla

Cómo ver Valencia vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y live stream para ver Valencia vs Barcelona en directo están disponibles a continuación.

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El Barcelona visita el Estadio Mestalla para medirse al Valencia en LaLiga, un choque que llega en un momento muy distinto para cada uno de los dos clubes. Los de Hansi Flick aterrizan en Valencia como líderes del campeonato, con una racha de resultados que ya los sitúa como el equipo a batir en España.

Carlos Corberan afronta el partido en una situación delicada. El Valencia no ha ganado ninguno de sus tres primeros partidos de liga, acumulando dos derrotas y un empate que lo dejan en los puestos de descenso antes de que el mes de septiembre haya terminado.

El Barcelona, por su parte, llega a Mestalla con una contundencia que pocas veces se ve tan pronto en la temporada. Doce goles en tres jornadas de LaLiga, con victorias sobre el Athletic Club, el Elche y, más recientemente, el Rayo Vallecano por 5-2, dibujan a un equipo que no da señales de querer frenar.

Raphinha llega a este partido con un peso añadido: Flick lo ha nombrado capitán del Barcelona, convirtiéndose en el primer jugador brasileño en ostentar ese cargo de forma permanente en el club. El extremo llega como referencia total del vestuario azulgrana.

Hay, no obstante, una sombra sobre la convocatoria visitante. Lamine Yamal no se entrenó con el grupo en la sesión previa al partido y es duda para este desplazamiento. Su posible ausencia sería un golpe notable para los planes de Flick, aunque el plantel blaugrana tiene recursos para suplirlo.

El Valencia, pese a las dificultades, sabe que Mestalla puede ser un factor. La afición local espera que su equipo encuentre en casa la reacción que no ha llegado fuera. Corberan necesita puntos, y los necesita pronto.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Valencia vs Barcelona en directo, incluyendo el canal de TV, opciones de live stream y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Carlos Corberan no podrá contar con Sergi Canos, Diego Lopez, Jose Copete, Guido Rodriguez, Justin De Haas ni Umar Sadiq, todos ellos en la enfermería. No hay sancionados. El once proyectado del Valencia sitúa a Stole Dimitrievski bajo palos, con una defensa formada por Jesus Vazquez, Cesar Tarrega, Arnau Martinez y Mouctar Diakhaby, y Hugo Duro como referencia ofensiva junto a Ryunosuke Sato, Filip Ugrinic, Pepelu, Javier Guerra y Pablo Maffeo.

Hansi Flick tampoco llega al completo. Roony Bardghji, Frenkie de Jong y Jesse Bisiwu son bajas confirmadas por lesión, y no hay sancionados. El once previsto del Barcelona apunta a Joan García en portería, con Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martin y Xavi Espart en defensa, Pedri, Marc Bernal y Fermin Lopez en el centro del campo, y Raphinha, Anthony Gordon y Lamine Yamal en ataque, aunque la presencia de este último está en el aire. Se actualizará la información si hay novedades antes del partido.

Forma

El Valencia acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su único triunfo llegó en un amistoso de pretemporada ante el Hércules, mientras que en LaLiga su balance es de dos derrotas y un empate. La más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Deportivo de A Coruña, precedida de una caída por 0-1 frente al Real Betis. En total, los valencianistas han marcado tres goles y encajado seis en ese período.

El Barcelona llega con un pleno de victorias en sus últimos cinco encuentros. En LaLiga ha ganado al Rayo Vallecano (5-2), al Athletic Club (2-0) y al Elche (0-5 como visitante), y también se impuso en sus dos amistosos previos ante el Al Ahly (2-1) y el Basilea (2-5). Los azulgranas han anotado 16 goles y encajado cuatro en ese tramo, con una portería a cero incluida.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos se disputó el 23 de mayo de 2026 en LaLiga, con victoria del Valencia por 3-1 en Mestalla. Antes de ese resultado, el Barcelona había goleado 6-0 en su estadio en septiembre de 2025. En los últimos cinco duelos, el Barcelona ha ganado tres, el Valencia uno, y hay un empate, con los azulgranas anotando 19 goles por seis del conjunto valencianista.

Clasificación

En la tabla de LaLiga, el Barcelona ocupa la primera posición, mientras que el Valencia se encuentra en el puesto 18.