Cómo ver Valencia vs Athletic Club: detalles del encuentro, cadenas de TV, streaming en directo y más

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Primera División
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Valencia vs Athletic Club
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Primera División - Jornada 9
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Acerca del encuentro

Valencia contra Athletic Club alineaciones probables

4-2-3-1
Valencia crest
Valencia
VAL
page.match.formation.title
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
4-2-3-1
S. DimitrievskiS. DimitrievskiJ. De HaasJ. De HaasM. DiakhabyM. DiakhabyP. MaffeoP. MaffeoJosé GayàJosé GayàG. RodriguezG. RodriguezPepeluPepeluA. DanjumaA. DanjumaD. RabaD. RabaJ. GuerraJ. GuerraH. DuroH. DuroUnai SimónUnai SimónY. BerchicheY. BerchicheJ. AresoJ. AresoA. ParedesA. ParedesY. AlvarezY. AlvarezIñigo Ruiz de GalarretaIñigo Ruiz de GalarretaP. CanalesP. CanalesR. NavarroR. NavarroA. BerenguerA. BerenguerB. GerenabarrenaB. GerenabarrenaI. WilliamsI. Williams
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
4-2-3-1
Valencia

Once inicial

Athletic Club

Manager

  • Javier Aguirre Onaindía
  • E. Terzic

El Valencia recibe al Athletic Club este domingo en el Estadio Mestalla en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos, aunque por razones muy distintas.

Los locales atraviesan una racha preocupante. Con cuatro derrotas en los últimos cinco partidos de liga, incluyendo un duro 0-5 ante el Barcelona, el equipo de Javier Aguirre Onaindía necesita urgentemente sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso.

El único respiro llegó con una victoria a domicilio ante el Deportivo Alavés, aunque ese resultado no esconde la fragilidad defensiva de un equipo que ha encajado doce goles en sus últimos cinco compromisos ligueros.

El Athletic Club llega a Valencia en una situación más cómoda en la tabla, pero con la mente aún puesta en los últimos días. El equipo dirigido por Edin Terzic tuvo que hacer frente a una situación insólita la semana pasada, cuando su partido ante el Rayo Vallecano fue suspendido tras las protestas de la afición local contra su presidente, que lanzaron objetos al terreno de juego.

En cuanto a su forma deportiva, los bilbaínos han sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga, con un destacado 3-0 ante el Atlético de Madrid como mejor resultado del período.

Con Nico Williams en la lista de bajas por lesión, el Athletic llega mermado en su línea ofensiva, aunque sigue siendo un rival de entidad para cualquier equipo de la categoría.

Forma

VAL

VAL - Formulario

BAR
L0-5
SEV
L1-0
ALA
W0-1
RSO
L2-3
SAN
D2-2
Gol marcado (encajado)
5/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ATH

ATH - Formulario

CEL
W0-2
ATM
W3-0
ELC
D1-1
ALA
D0-0
RSO
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/1
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Valencia presenta un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante el Racing de Santander el 11 de octubre, mientras que la derrota más abultada de ese período llegó ante el Barcelona por 0-5. En total, los valencianistas han anotado cinco goles y han encajado doce en esos cinco encuentros.

El Athletic Club acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos ligueros. El resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Deportivo Alavés el 19 de septiembre, aunque el dato más llamativo de ese tramo es el contundente 3-0 ante el Atlético de Madrid. Los bilbaínos han marcado seis goles y han recibido tres en esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

ValenciaEmpateAthletic Club
2
0
3
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
Valencia badge
Valencia
VAL
1
F
Copa del Rey
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
2
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
2
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
1
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
1
Valencia badge
Valencia
VAL
0
F
4Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 10 de mayo de 2026 en Primera División, con victoria del Valencia por 0-1 en San Mamés. Antes de ese partido, el Athletic Club se impuso al Valencia por 1-2 en una eliminatoria de Copa del Rey en febrero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes, el Athletic acumula tres victorias por dos del Valencia.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
8611188+1019
W
W
W
W
L
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
W
D
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
W
L
W
W
L
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
D
L
W
W
D
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
W
W
L
W
D
7
AlavésAlavésALA
8323128+411
L
D
L
L
W
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
D
W
D
D
D
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
L
W
W
L
L
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
L
L
W
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
L
W
L
D
D
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
D
L
L
W
L
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
L
D
L
L
L
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
D
D
L
L
D
18
ElcheElcheELC
81341117-66
D
W
L
D
L
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
D
L
W
L
L
20
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de Primera División, el Valencia ocupa la decimonovena posición, lo que lo sitúa en zona de descenso y convierte este partido en un encuentro de necesidad para los locales. El Athletic Club, por su parte, marcha décimo, en la zona media-alta de la tabla, con margen para consolidar su posición europea si logra sumar de tres.

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