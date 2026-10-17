Cómo ver Valencia vs Athletic Club: detalles del encuentro, cadenas de TV, streaming en directo y más

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Primera División - Jornada 9 17 oct 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Cómo ver Valencia vs Athletic Club en directo

El Valencia vs Athletic Club se puede seguir en directo a través de Movistar+, la plataforma de referencia para la retransmisión de los partidos de Primera División en España.

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Acerca del encuentro

El Valencia recibe al Athletic Club este domingo en el Estadio Mestalla en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos, aunque por razones muy distintas.

Los locales atraviesan una racha preocupante. Con cuatro derrotas en los últimos cinco partidos de liga, incluyendo un duro 0-5 ante el Barcelona, el equipo de Javier Aguirre Onaindía necesita urgentemente sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso.

El único respiro llegó con una victoria a domicilio ante el Deportivo Alavés, aunque ese resultado no esconde la fragilidad defensiva de un equipo que ha encajado doce goles en sus últimos cinco compromisos ligueros.

El Athletic Club llega a Valencia en una situación más cómoda en la tabla, pero con la mente aún puesta en los últimos días. El equipo dirigido por Edin Terzic tuvo que hacer frente a una situación insólita la semana pasada, cuando su partido ante el Rayo Vallecano fue suspendido tras las protestas de la afición local contra su presidente, que lanzaron objetos al terreno de juego.

En cuanto a su forma deportiva, los bilbaínos han sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga, con un destacado 3-0 ante el Atlético de Madrid como mejor resultado del período.

Con Nico Williams en la lista de bajas por lesión, el Athletic llega mermado en su línea ofensiva, aunque sigue siendo un rival de entidad para cualquier equipo de la categoría.

Forma

El Valencia presenta un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante el Racing de Santander el 11 de octubre, mientras que la derrota más abultada de ese período llegó ante el Barcelona por 0-5. En total, los valencianistas han anotado cinco goles y han encajado doce en esos cinco encuentros.

El Athletic Club acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos ligueros. El resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Deportivo Alavés el 19 de septiembre, aunque el dato más llamativo de ese tramo es el contundente 3-0 ante el Atlético de Madrid. Los bilbaínos han marcado seis goles y han recibido tres en esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 10 de mayo de 2026 en Primera División, con victoria del Valencia por 0-1 en San Mamés. Antes de ese partido, el Athletic Club se impuso al Valencia por 1-2 en una eliminatoria de Copa del Rey en febrero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes, el Athletic acumula tres victorias por dos del Valencia.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Valencia ocupa la decimonovena posición, lo que lo sitúa en zona de descenso y convierte este partido en un encuentro de necesidad para los locales. El Athletic Club, por su parte, marcha décimo, en la zona media-alta de la tabla, con margen para consolidar su posición europea si logra sumar de tres.