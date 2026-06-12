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USA vs Paraguay: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

USA vs Paraguay
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Cómo ver el partido de World Cup entre USA y Paraguay, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver USA vs Paraguay en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y transmisión en vivo disponibles para seguir USA vs Paraguay en directo.

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Estados Unidos abre su Copa del Mundo en casa este viernes 12 de junio cuando recibe a Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en el primer partido del Grupo D del torneo 2026.

Bajo la dirección de Mauricio Pochettino, la selección estadounidense lleva semanas preparándose en Irvine, Orange County, donde ha establecido su base de operaciones para toda la fase de grupos. La ciudad ha recibido al equipo con entusiasmo, con miles de aficionados presentes en los entrenamientos abiertos.

Paraguay regresa a una Copa del Mundo por primera vez en 16 años. La Albirroja, dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, llega a este torneo con una identidad táctica definida: solidez defensiva y transiciones rápidas al ataque. Jugadores como Gustavo Gómez, Miguel Almirón y Julio Enciso son los referentes de una generación que mezcla experiencia y juventud.

Los estadounidenses vienen de una preparación irregular en los amistosos previos al torneo. Una derrota ante Alemania el 6 de junio fue el último test antes del debut mundialista, aunque el equipo acumula victorias recientes ante rivales de peso como Uruguay.

Paraguay, por su parte, llega con confianza tras golear 4-0 a Nicaragua días antes del torneo. Alfaro ha construido un bloque compacto que concedió apenas 10 goles en 18 partidos de la eliminatoria sudamericana, un registro que habla por sí solo.

El partido tiene un peso enorme para ambas selecciones: un buen arranque en el Grupo D puede marcar el rumbo de toda la fase inicial. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

USA contra Paraguay alineaciones probables

4-2-3-1
USA crest
USA
USA
Formación
Paraguay crest
Paraguay
PAR
4-3-3
24M. Freese3C. Richards13T. Ream5A. Robinson16A. Freeman2S. Dest17M. Tillman10C. Pulisic4T. Adams8W. McKennie20F. Balogun12O. Gill6J. Alonso4J. Caceres3O. Alderete15G. Gomez8D. Gomez14A. Cubas16D. Bobadilla11Mauricio9A. Sanabria10M. Almiron
Paraguay crest
Paraguay
PAR
4-2-3-1
USA

Once inicial

Paraguay

Manager

  • M. Pochettino
  • Gustavo Julio Alfaro

Lesiones y suspensiones

    Mauricio Pochettino dirige a Estados Unidos en este debut mundialista, aunque el cuerpo técnico no ha confirmado alineación titular ni ha reportado bajas por lesión o suspensión de cara al partido. La información se actualizará cuando esté disponible.

    En el bando paraguayo, Gustavo Alfaro tampoco ha entregado un once probable oficial ni ha comunicado ausencias por lesión o sanción. Se esperan novedades más próximas al inicio del partido.

    Lesiones y jugadores suspendidos

    Lesiones y suspensiones

    • Ningún jugador apartado

    Lesiones y suspensiones

    Forma

    USA
    -Formulario

    Gol marcado (encajado)
    11/12
    Partidos de más de 2.5 goles
    4/5
    Ambos equipos anotaron
    4/5

    PAR
    -Formulario

    Gol marcado (encajado)
    9/5
    Partidos de más de 2.5 goles
    4/5
    Ambos equipos anotaron
    3/5

    Estados Unidos registra dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo cayó 1-2 ante Alemania el 6 de junio en su último amistoso previo al torneo, y también perdió ante Portugal (0-2) y Bélgica (2-5) en marzo. Sus victorias llegaron frente a Senegal (3-2) y Uruguay (5-1), este último resultado con una diferencia de goles amplia que muestra capacidad ofensiva cuando el equipo está bien.

    Paraguay llega con tres victorias, una derrota y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La Albirroja goleó 4-0 a Nicaragua el 5 de junio y venció a Grecia (0-1) y México (1-2) en amistosos anteriores. Su única derrota reciente fue ante Marruecos (2-1) en marzo. El equipo suma cinco goles anotados y tres encajados en sus últimas tres victorias.

    Historial de Enfrentamientos Directos

    USA

    Últimos partidos

    PAR

    3

    Victorias

    0

    Empates

    2

    Victorias

    5

    Goles marcados

    5
    Partidos de más de 2.5 goles
    2/5
    Ambos equipos anotaron
    2/5

    El encuentro más reciente entre ambas selecciones se disputó el 15 de noviembre de 2025 en un amistoso, con victoria de Estados Unidos por 2-1. En los últimos cinco enfrentamientos, los estadounidenses acumulan tres victorias frente a dos de Paraguay. Estados Unidos ganó también en 2018 (1-0) y en la Copa América 2016 (1-0), mientras que Paraguay se impuso en un amistoso de 2011 (0-1) y en la Copa América 2007 (1-3).

    Clasificación

    En la tabla del Grupo D del Mundial, Paraguay ocupa la segunda posición y Estados Unidos la cuarta antes del inicio de la fase de grupos.

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