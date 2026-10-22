Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Stade Joseph Marien

Cómo ver Union St.Gilloise vs Hapoel Beer Sheva en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Union St. Gilloise y Hapoel Beer Sheva se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás los detalles para seguir el encuentro en vivo.

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Union St. Gilloise recibe a Hapoel Beer Sheva en el Stade Joseph Marien de Bruselas en un partido de la UEFA Europa League que enfrenta a dos equipos con necesidades muy distintas en la clasificación.

El equipo de David Hubert llega con buenas sensaciones tras una racha positiva en las últimas semanas. Los bruselenses han ganado tres de sus últimos cinco partidos, con triunfos ante KFC Nijlen, Royal Antwerp y Viktoria Plzen en Europa, lo que confirma que el equipo atraviesa un buen momento competitivo.

El empate más reciente ante Real Sociedad en la Europa League, con marcador 1-1, no rompió el ritmo del equipo. Union sigue siendo un rival incómodo en casa, y el Stade Joseph Marien se ha convertido en un fortín difícil de visitar esta temporada.

Hapoel Beer Sheva, dirigido por Ran Kozuch, llega con un bagaje europeo amplio tras pasar por la clasificación para la Liga de Campeones. Sin embargo, su derrota más reciente, 2-1 ante AZ Alkmaar en la Europa League, deja al equipo israelí en una posición delicada en la tabla.

Los visitantes mostraron solidez defensiva al empatar 0-0 con Dinamo Zagreb en su anterior salida europea, pero la regularidad no ha sido su seña de identidad en los últimos meses. El reto en Bruselas exigirá una versión más consistente.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Union St. Gilloise estará dirigido por David Hubert en el banquillo. No hay información confirmada sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local de cara a este partido, por lo que los detalles se actualizarán cuando estén disponibles.

Hapoel Beer Sheva contará con Ran Kozuch como entrenador. Al igual que en el caso del equipo local, no se dispone por el momento de datos sobre lesionados o sancionados en el conjunto israelí, y la información se completará más cerca del inicio del partido.

Forma

Union St. Gilloise presenta un registro de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 3-0 ante KFC Nijlen, y en Europa League firmaron un empate 1-1 frente a Real Sociedad. En esa racha de cinco encuentros, el equipo anotó ocho goles y encajó cuatro, con victorias también ante Royal Antwerp y Viktoria Plzen.

Hapoel Beer Sheva acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. La derrota más reciente fue un 2-1 ante AZ Alkmaar en Europa League, y previamente empataron 0-0 con Dinamo Zagreb. En la clasificación para la Liga de Campeones, el equipo israelí ganó a R.S. Belgrado 2-0, aunque también encajó una abultada derrota 5-2 ante Sabah FK. En total, Hapoel anotó cinco goles y recibió ocho en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos anteriores entre Union St. Gilloise y Hapoel Beer Sheva. Este será, según los registros disponibles, un primer duelo entre ambas escuadras en competición oficial.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, Union St. Gilloise ocupa la duodécima posición, lo que les sitúa en la zona de clasificación para la siguiente ronda y con margen para consolidar su lugar entre los mejores. Hapoel Beer Sheva, en cambio, figura en el puesto 24, una posición que les obliga a sumar puntos con urgencia si quieren mantenerse con opciones de avanzar en la competición.