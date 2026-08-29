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Premier League - Jornada 2 29 ago 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Cómo ver Tottenham vs Newcastle en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Tottenham vs Newcastle se puede ver en directo en España. A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de streaming en directo disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Tottenham recibe al Newcastle United en el Tottenham Hotspur Stadium este sábado en la segunda jornada de la Premier League 2026/27. Roberto De Zerbi afronta el partido con la obligación de sumar sus primeros tres puntos en liga tras un inicio de temporada complicado.

Los Spurs llegan al encuentro con el impulso de las incorporaciones del verano. Omar Marmoush se une al club en calidad de cedido desde el Manchester City con una obligación de compra de 60 millones de libras, mientras que Sávio debutó con gol ante el Charlton en la Copa de la Liga el pasado martes, en una victoria por 5-1. De Zerbi, sin embargo, sabe que la liga exige mucho más: el equipo cayó 3-0 ante el Brentford en su primer partido liguero.

El Newcastle llega al norte de Londres con una propuesta definida bajo las órdenes de Matthias Jaissle, técnico que debutó con victoria competitiva el martes al remontar ante el West Bromwich Albion por 3-2 en la Copa de la Liga. Harvey Barnes fue el protagonista con un doblete desde el banquillo. El empate 2-2 en Anfield en la primera jornada liguera ya apuntó que los Magpies pueden competir con los grandes.

Jaissle afronta el desplazamiento con cuatro bajas por lesión, lo que condiciona sus opciones en un campo siempre exigente. La situación de Nick Woltemade, cuya salida del club se baraja con el interés del Napoli, añade incertidumbre al panorama atacante del Newcastle.

El Tottenham, por su parte, gestiona un nutrido enfermería y sigue activo en el mercado de fichajes antes del cierre de la ventana de transferencias. De Zerbi ha dejado entrever que podría llegar un refuerzo más, mientras el club sigue la pista a varios delanteros en el mercado europeo.

Ambos equipos necesitan puntos. El Tottenham para alejarse de los puestos de descenso, el Newcastle para asentarse en la zona media-alta de la tabla. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Roberto De Zerbi no podrá contar con Wilson Odobert, Xavi Simons, Mohammed Kudus, Pape Sarr ni Dejan Kulusevski, todos ellos en la enfermería. Sin sancionados en el equipo, el técnico italiano tiene previsto alinear a Kinsky; Van Hecke, Senesi, Porro, Robertson; Tel, Fernandes, Moore, Gallagher, Tonali; Richarlison como once inicial.

Matthias Jaissle tampoco llega al completo al encuentro. Valentino Livramento, Joelinton, William Osula y Dan Burn son bajas por lesión para el Newcastle, sin ningún jugador sancionado. El técnico alemán apunta a este once: Hornicek; Thiaw, Hall, Botman, Dedic; Barnes, Miley, Ramsey, Elanga, Steur; Wissa. Se añadirán novedades si la situación cambia antes del pitido inicial.

Forma

El Tottenham acumula en sus últimos cinco partidos un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas. La más reciente fue el triunfo por 5-1 ante el Charlton en la Copa de la Liga, aunque antes de eso encajó un duro 3-0 ante el Brentford en la Premier League. Los Spurs marcaron 12 goles y recibieron cinco en ese tramo, con dos empates ante el Hoffenheim en pretemporada y un 1-1 ante el Getafe.

El Newcastle presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los Magpies vencieron al West Brom por 3-2 en la Copa de la Liga el martes, y antes habían igualado 2-2 en Anfield en la primera jornada de liga. Su pretemporada incluyó una derrota ante el Bayer Leverkusen por 2-1 y otra ante el Everton por 3-1. En total, el equipo de Jaissle anotó nueve goles y encajó ocho en ese periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 10 de febrero de 2026 en la Premier League, con victoria del Newcastle por 1-2 en el Tottenham Hotspur Stadium. Antes de eso, los dos equipos empataron 2-2 en St James' Park en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Newcastle ha ganado tres y ha empatado dos, mientras que el Tottenham no ha logrado ningún triunfo.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, el Tottenham ocupa la decimoctava posición, mientras que el Newcastle se sitúa en el undécimo puesto.