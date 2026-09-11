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Premier League
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Tottenham Hotspur Stadium
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Cómo ver Tottenham vs Everton: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Tottenham vs Everton
Tottenham
Everton
Premier League

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Tottenham y Everton. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Tottenham Hotspur recibe al Everton en el Tottenham Hotspur Stadium en un partido de Premier League que llega en un momento delicado para ambos clubes, aunque especialmente para los locales. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 4
Tottenham Hotspur Stadium
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Cómo sintonizar el Tottenham vs Everton

El partido entre Tottenham Hotspur y Everton se puede ver en directo a través de DAZN.

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Acerca del enceuntro

Los Spurs atraviesan un inicio de temporada turbulento bajo las órdenes de Roberto De Zerbi. Con apenas una victoria en sus últimos cinco compromisos de liga y una derrota ante el Newcastle que precedió a un empate sin goles frente al Nottingham Forest, el equipo londinense se encuentra en el puesto 18 de la tabla.

El técnico italiano tiene además la plantilla mermada. Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk y Dejan Kulusevski están todos en la enfermería, lo que limita considerablemente las opciones ofensivas de De Zerbi para este encuentro.

El Everton llega en mejor estado anímico. El equipo de David Moyes ocupa el octavo puesto y viene de empatar 2-2 en Old Trafford ante el Manchester United, una actuación que dejó claro que los Toffees tienen capacidad para competir contra rivales de mayor renombre. El brasileño Matheus Fernandes, fichado por los Spurs por 85 millones de libras, ha reconocido que el club atraviesa un período difícil pero confía en que el equipo dará la vuelta a la situación.

En el apartado negativo para el Everton, el delantero Folarin Balogun no pudo incorporarse al club tras el fracaso de su traspaso en el último día del mercado, lo que deja a Moyes con opciones ofensivas más limitadas de lo esperado.

Noticias del equipo y escuadras

Tottenham contra Everton alineaciones probables

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Formación
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
A. KinskyA. KinskyP. PorroP. PorroM. van de VenM. van de VenJ. van HeckeJ. van HeckeD. UdogieD. UdogieM. FernandesM. FernandesR. BentancurR. BentancurS. TonaliS. TonaliSavioSavioM. TelM. TelO. MarmoushO. MarmoushJ. PickfordJ. PickfordA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiV. MykolenkoV. MykolenkoJ. GarnerJ. GarnerK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallH. ArmstrongH. ArmstrongT. GeorgeT. GeorgeM. RoehlM. RoehlT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Tottenham

Once inicial

Everton

Manager

  • R. De Zerbi
  • D. Moyes

Roberto De Zerbi no podrá contar con Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk ni Dejan Kulusevski por lesión. Si todos están disponibles, el once proyectado de los Spurs es: Kinsky; Porro, Van de Ven, Van Hecke, Udogie; Matheus Fernandes, Tonali, Bentancur; Savio, Tel, Marmoush.

David Moyes dispone de prácticamente toda la plantilla, con Christian Noergaard como única baja confirmada. El once proyectado del Everton es: Pickford; Maitland-Niles, Branthwaite, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Dewsbury-Hall, Armstrong; George, Roehl, Barry. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Forma

TOT

TOT - Formulario

TSG
D2-2
BRE
L3-0
CHA
W5-1
NEW
L0-2
NFO
D0-0
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
EVE

EVE - Formulario

LIL
D1-1
CRY
W2-0
PNE
W0-4
BOU
D1-1
MUN
D2-2
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Tottenham acumula un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, con ocho goles marcados y cinco encajados. Su resultado más reciente fue el empate sin goles ante el Nottingham Forest en la Premier League, tras caer 0-2 ante el Newcastle la semana anterior. La única victoria en ese tramo llegó en la Copa de la Liga, con un contundente 5-1 al Charlton Athletic.

El Everton suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, con ocho goles a favor y cuatro en contra. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 en Old Trafford ante el Manchester United, y anteriormente venció al Crystal Palace por 2-0 en liga. Los Toffees también golearon 4-0 al Preston North End en la Copa de la Liga.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

TottenhamEmpateEverton
3
1
1
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Everton badge
Everton
EVE
0
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
4
Everton badge
Everton
EVE
0
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
F
12Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos terminó con victoria del Tottenham por 1-0 en el Tottenham Hotspur Stadium en mayo de 2026. En los últimos cinco duelos de Premier League entre ambos, el Tottenham ha ganado en tres ocasiones, con un empate y una victoria del Everton. El único triunfo de los Toffees en esa secuencia llegó en Goodison Park en enero de 2025, cuando se impusieron por 3-2.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
W
W
W
3
HullHullHUL
321030+37
D
W
W
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
L
W
W
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
W
D
D
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
D
D
W
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
D
D
W
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
D
L
W
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
D
W
L
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
D
W
L
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
W
L
L
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
L
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
D
D
L
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
D
D
L
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
D
L
L
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
D
L
L
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
L
L
L
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, el Tottenham Hotspur ocupa actualmente el puesto 18, mientras que el Everton se sitúa en la octava posición.

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