Cómo ver Tottenham vs Everton: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Tottenham Hotspur recibe al Everton en el Tottenham Hotspur Stadium en un partido de Premier League que llega en un momento delicado para ambos clubes, aunque especialmente para los locales. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

Cómo sintonizar el Tottenham vs Everton

El partido entre Tottenham Hotspur y Everton se puede ver en directo a través de DAZN.

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Acerca del enceuntro

Los Spurs atraviesan un inicio de temporada turbulento bajo las órdenes de Roberto De Zerbi. Con apenas una victoria en sus últimos cinco compromisos de liga y una derrota ante el Newcastle que precedió a un empate sin goles frente al Nottingham Forest, el equipo londinense se encuentra en el puesto 18 de la tabla.

El técnico italiano tiene además la plantilla mermada. Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk y Dejan Kulusevski están todos en la enfermería, lo que limita considerablemente las opciones ofensivas de De Zerbi para este encuentro.

El Everton llega en mejor estado anímico. El equipo de David Moyes ocupa el octavo puesto y viene de empatar 2-2 en Old Trafford ante el Manchester United, una actuación que dejó claro que los Toffees tienen capacidad para competir contra rivales de mayor renombre. El brasileño Matheus Fernandes, fichado por los Spurs por 85 millones de libras, ha reconocido que el club atraviesa un período difícil pero confía en que el equipo dará la vuelta a la situación.

En el apartado negativo para el Everton, el delantero Folarin Balogun no pudo incorporarse al club tras el fracaso de su traspaso en el último día del mercado, lo que deja a Moyes con opciones ofensivas más limitadas de lo esperado.

Noticias del equipo y escuadras

Roberto De Zerbi no podrá contar con Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk ni Dejan Kulusevski por lesión. Si todos están disponibles, el once proyectado de los Spurs es: Kinsky; Porro, Van de Ven, Van Hecke, Udogie; Matheus Fernandes, Tonali, Bentancur; Savio, Tel, Marmoush.

David Moyes dispone de prácticamente toda la plantilla, con Christian Noergaard como única baja confirmada. El once proyectado del Everton es: Pickford; Maitland-Niles, Branthwaite, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Dewsbury-Hall, Armstrong; George, Roehl, Barry. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Forma

El Tottenham acumula un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, con ocho goles marcados y cinco encajados. Su resultado más reciente fue el empate sin goles ante el Nottingham Forest en la Premier League, tras caer 0-2 ante el Newcastle la semana anterior. La única victoria en ese tramo llegó en la Copa de la Liga, con un contundente 5-1 al Charlton Athletic.

El Everton suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, con ocho goles a favor y cuatro en contra. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 en Old Trafford ante el Manchester United, y anteriormente venció al Crystal Palace por 2-0 en liga. Los Toffees también golearon 4-0 al Preston North End en la Copa de la Liga.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos terminó con victoria del Tottenham por 1-0 en el Tottenham Hotspur Stadium en mayo de 2026. En los últimos cinco duelos de Premier League entre ambos, el Tottenham ha ganado en tres ocasiones, con un empate y una victoria del Everton. El único triunfo de los Toffees en esa secuencia llegó en Goodison Park en enero de 2025, cuando se impusieron por 3-2.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Tottenham Hotspur ocupa actualmente el puesto 18, mientras que el Everton se sitúa en la octava posición.