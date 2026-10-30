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Premier League
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Dónde ver Tottenham vs Crystal Palace: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Tottenham vs Crystal Palace
Tottenham
Crystal Palace
Premier League

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Tottenham y Crystal Palace hoy. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, lesionados y sancionados, la hora de inicio del partido y más.

El Tottenham Hotspur Stadium acoge este fin de semana un duelo de Premier League entre dos equipos que llegan en momentos muy distintos de la temporada. Roberto De Zerbi recibe a Crystal Palace con la necesidad de sumar puntos y alejarse de la zona baja de la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 9
Tottenham Hotspur Stadium

Cómo ver Tottenham vs Crystal Palace en directo

El partido entre Tottenham y Crystal Palace se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

Los Spurs vienen de encadenar dos victorias consecutivas en la liga, incluyendo un triunfo ante el Chelsea, lo que les ha devuelto cierta confianza tras un arranque irregular. Sin embargo, la decimocuarta posición en la tabla refleja que el equipo todavía tiene mucho margen de mejora.

El Tottenham afronta el partido con importantes bajas. Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Lucas Bergvall, Savio, Destiny Udogie y James Maddison están en la enfermería, mientras que Rodrigo Bentancur cumple sanción. Un panorama que complica las rotaciones de De Zerbi.

Crystal Palace llega en una situación más delicada. Pierre Sage no ha conseguido estabilizar al equipo, que acumula tres derrotas en sus últimos cinco partidos y ocupa el decimoséptimo puesto en la Premier League. La goleada por 5-0 ante el Brighton hace apenas unas semanas evidenció las carencias defensivas del conjunto londinense.

Los Eagles sí tienen una buena noticia reciente: el martes pasado eliminaron al Fulham en la Copa Carabao con un 1-0 en Craven Cottage, lo que les mantiene vivos en la competición doméstica. Pero en la liga, los números no acompañan.

El historial reciente entre ambos equipos tampoco invita al optimismo para los locales. Crystal Palace ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos directos, incluyendo una victoria por 1-3 en el Tottenham Hotspur Stadium en marzo de este mismo año.

Noticias de los equipos y escuadras

Tottenham contra Crystal Palace alineaciones probables

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Formación
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-4-2-1
A. KinskyA. KinskyJ. van HeckeJ. van HeckeP. PorroP. PorroM. van de VenM. van de VenA. RobertsonA. RobertsonM. FernandesM. FernandesM. TelM. TelM. KudusM. KudusC. GallagherC. GallagherS. TonaliS. TonaliD. SolankeD. SolankeD. HendersonD. HendersonA. DisasiA. DisasiC. RichardsC. RichardsJ. CanvotJ. CanvotY. PinoY. PinoD. McNeilD. McNeilT. MitchellT. Mitchellteam-logoA. KhalailiD. KamadaD. KamadaA. WhartonA. WhartonJ. MatetaJ. Mateta
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
4-2-3-1
Tottenham

Once inicial

Crystal Palace

Manager

  • R. De Zerbi
  • P. Sage

En el Tottenham, Roberto De Zerbi no podrá contar con Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Lucas Bergvall, Savio, Destiny Udogie ni James Maddison por lesión, mientras que Rodrigo Bentancur está sancionado. El once probable apunta a Antonin Kinsky bajo palos, con Jan Paul van Hecke, Archie Gray y Micky van de Ven en defensa, Andrew Robertson por el carril izquierdo, y un mediocampo formado por Mateus Fernandes, Conor Gallagher y Sandro Tonali. Mathys Tel, Mohammed Kudus y Omar Marmoush completarían el ataque.

En el Crystal Palace, Pierre Sage no dispondrá de Chadi Riad, Takehiro Tomiyasu, Joergen Strand Larsen ni Ismaila Sarr. El equipo visitante podría alinearse con Walter Benitez en portería, una defensa con Axel Disasi, Chris Richards y Jaydee Canvot, y Yeremy Pino, Dwight McNeil, Tyrick Mitchell, Anan Khalaili, Daichi Kamada y Adam Wharton en el centro del campo, con Jean-Philippe Mateta como referencia ofensiva.

Forma

TOT

TOT - Formulario

LIV
L3-1
AVL
L2-3
MUN
D1-1
COV
W3-1
CHE
W0-2
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CRY

CRY - Formulario

OL
L3-2
BHA
L5-0
BJK
D2-2
NEW
L0-2
FUL
W0-1
Gol marcado (encajado)
5/12
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Tottenham llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. El resultado más reciente fue un triunfo por 0-2 ante el Chelsea en la Premier League, precedido por una victoria por 3-1 frente al Coventry. El equipo ha marcado siete goles y encajado ocho en ese periodo, con las dos últimas victorias aportando solidez defensiva.

Crystal Palace presenta un balance más preocupante: una victoria, un empate y tres derrotas en los últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue un 0-2 en casa ante el Newcastle en la liga, aunque antes habían empatado 2-2 con el Besiktas en Europa. Los Eagles han anotado ocho goles pero han recibido diez, lo que refleja una fragilidad defensiva que Sage debe corregir.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

TottenhamEmpateCrystal Palace
2
0
3
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
F
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
F
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
F
5Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El duelo más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 5 de marzo de 2026 en la Premier League, con Crystal Palace ganando por 1-3 en el Tottenham Hotspur Stadium. Repasando los últimos cinco enfrentamientos, Palace acumula tres victorias por una del Tottenham, con un empate, y ha marcado siete goles por cinco de los locales. El único triunfo reciente de los Spurs en esta serie fue un 0-1 en Selhurst Park el 28 de diciembre de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
L
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
W
W
W
L
W
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
L
W
W
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
W
W
L
W
D
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
L
W
W
L
D
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
D
L
D
W
D
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
D
D
L
D
W
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
W
L
L
W
L
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
W
W
D
W
L
10
HullHullHUL
824298+110
D
L
D
L
D
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
L
L
D
W
D
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
W
W
L
L
D
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
W
W
D
L
D
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
W
W
L
D
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
L
D
D
D
L
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
L
L
W
D
L
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
L
L
W
W
L
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
D
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, el Tottenham ocupa el decimocuarto puesto y el Crystal Palace el decimoséptimo. Ambos equipos se encuentran en la parte baja de la tabla, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo con implicaciones directas en la lucha por alejarse de los puestos de descenso.

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